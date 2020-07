Wegen Corona: Segen via Youtube

Statt der Schulabschlussgottesdienste gibt es in Poing Gebet, Segen und mehr heuer via Youtube. Wegen Corona. Trotzdem nicht minder intensiv - und ökumenisch.

Poing – Normalerweise finden zum Ende eines Schuljahres auch Abschlussgottesdienste statt. Aber wegen Corona ist heuer nichts normal – deshalb gibt es wegen der Vielzahl an Schülern in Poing keine realen Gottesdienste in den Kirchen. Die katholische und die evangelische Pfarrei haben sich dennoch etwas einfallen lassen, um den Kindern der Grund- und Mittelschulen, des Förderzentrums sowie der Realschule und allen anderen ein paar Worte, Gedanken und einen Segen mitzugeben: per Youtube. Sowohl St. Michael als auch die Christuskirche haben jeweils einen eigenen Youtube-Kanal (leicht zu finden, indem man auf Youtube entweder „Pfarrei St. Michael Poing“ oder „Christuskirche Poing“ eingibt). Auf beiden stehen seit Montag zwei ökumenische Grußbotschaften – eine für die Grundschüler, die zweite für die Mittel- und Realschüler von Poing. Beide Videos dauern gut sieben Minuten.

+ Die katholische Religionslehrerin Margarita Scherer mit Jonas Schlögl, der die Videos gedreht, geschnitten und ins Internet gestellt hat. © Privat In jenem für die Erst- bis Viertklässler sprechen Pastoralreferent Michael Wendlinger und Pfarrerin Johanna Thein aus der katholischen Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer zu den Kindern. Mit angenehm weicher Stimme und mit ruhiger Kameraführung blicken sie auf das Schuljahr zurück, das natürlich von Corona geprägt war. Als Sinnbild verwenden sie das Holzschiff, das in der Kirche steht. Als Sinnbild für das „Schiff Schule“ mit den Kindern an Bord, das durch den Sturm von Corona gesegelt ist.

Im Video fragen Wendlinger und Thein die Grundschüler, auf was sie sich in den Sommerferien freuen. Einige Mädchen und Buben geben Antwort, beispielsweise: „auf Ferien in Spanien“, „auf Ausflüge mit meiner Familie“, „dass ich wieder mit Freunden spielen kann“ und „dass ich zu Oma und Opa fahre“. Am Ende des Videos sprechen Pastoralreferent Michael Wendlinger und Pfarrerin Johanna Thein ein Gebet und erteilen den Kindern den Segen für die Ferien.

Poing: Gelebte Ökumene auch im Netz

Der ökumenische Gruß für Poings Mittel- und Realschüler und alle anderen wird von der evangelischen Christuskirche aus gesendet. Neben Thein mit dabei sind die katholischen Religionslehrerinnen Margarita Scherer und Hilda Haindl von der Anni-Pickert-Schule. Auch für dieses Video wurden Schüler gefragt, nicht nur, auf was sie sich in den Ferien freuen, sondern auch, wie sie die Corona-Krise erlebt haben. Oft ist in den Antworten das Wort „langweilig“ zu hören, und: „Ich fand’s nicht so schön, dass ich mich nicht mit meinen Freundinnen/Freunden treffen konnte.“ Auch hier gibt es am Ende ein Schlussgebet mit Segen.

Kinder und Jugendliche reden über Corona

Die Videos werden nun, in der letzten Schulwoche, in den Klassen angeschaut, berichtet Pfarrerin Thein. Außerdem sind sie online auf Youtube abrufbar. „Wir wünschen besonders den Viertklässlern und denen, die die Schulen in Richtung Ausbildung und Beruf verlassen, ganz viel Kraft und Gottes Segen“, sagt Johanna Thein. Sie und ihre katholischen Kolleginnen an den Schulen hatten in den vergangenen Wochen überlegt, wie man, statt eines Schulabschlussgottesdienstes, die Kinder und Jugendlichen erreichen könnte. Die Pfarrerin hatte dann die Idee mit den Filmchen, die vom Poinger Jonas Schlögl gedreht, geschnitten und ins Internet gesetzt worden sind. Dort sind sie auf Youtube zu sehen, zwei schöne und zum Innehalten und Nachdenken anregende Filme, die nicht nur für Schülerinnen und Schüler interessant anzusehen sind, sondern auch für Erwachsene.

Poing: Pfarreien auf Youtube

Die katholische Pfarrei St. Michael und die evangelische Pfarrgemeinde haben in Corona-Zeiten jeweils einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet. Darauf zu sehen sind Videos mit Gottesdiensten, Gebeten, Grußbotschaften und Gedanken. Zu finden auf Youtube unter „Pfarrei St. Michael Poing“ und „Christuskirche Poing“.