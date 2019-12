Kein Witz: Spielplatz nach DIN-Norm erfordert neue Schilder

Die Gemeinde Poing hat an allen Spielplätzen neue Schilder aufgestellt. Grund ist eine europaweite DIN-Norm.

Zugegeben: Kindern und Eltern dürfte DIN EN 1176 ziemlich egal sein. Die europaweit geltenden Normen und Anforderungen für Spielplätze (DIN EN 1176) aber dürfen den Betreibern nicht egal sein. Weil die Vorgaben in einigen Teilen insbesondere redaktionell und sprachlich geändert und angepasst und neue Bilder hinzugefügt worden sind, müssen entsprechend die vorgeschriebenen Hinweisschilder an Spielplätzen angepasst werden. Das hat die Gemeinde Poing nun getan und an allen Spielplätzen neue Schilder aufgestellt. Die neuen Spielplatzschilder geben Auskunft über die Lage des Spielplatzes, für welche Altersgruppe er geeignet ist, die Öffnungszeiten, welche Telefonnummer bei Notfällen zu verständigen ist und an welche Rufnummer Mängel des Spielplatzes gemeldet werden können. In Piktogrammen wird darauf hingewiesen, was auf dem Spielplatz nicht erlaubt ist. DIN EN 1176 eben.

