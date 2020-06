Nächster Steckerlfisch-Express von „Weltstadtvorstadt mit Herz“

Die Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ hat gemeinsam mit der Poinger See Bar dem Seniorenzentrum erneut Steckerlfische spendiert. Fürs Abendessen am Sonntag.

Schon in der Hochphase der Corona-Krise haben Jens Mende, Pächter des Kiosks (Poinger Seebar) am Bergfeldsee, und Armin Rösl, Initiator der Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“, Steckerlfische spendiert und an Sonntagen gratis an Menschen in Poing geliefert. Mal an Stammkunden der Poinger Tafel, mal an Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums. Beide, Mende und Rösl, hatten schon damals vereinbart, dass die Gratis-Aktion über Corona hinaus immer mal wieder durchgeführt werden soll. Für Menschen in Poing, denen es nicht so gut geht bzw. für Menschen, denen ein bisschen Abwechslung guttut.

Am Sonntag war der Steckerlfisch-Express wieder unterwegs: Armin Rösl lieferte mit seinem Elektro-Tuk-Tuk insgesamt 20 Portionen (inklusive Brezen) ans Seniorenzentrum Poing. Zum Abendessen für Bewohner sowie für die Mitarbeiter, die am schwül-heißen Sonntag Dienst hatten. Die Aktion wurde im Vorfeld mit Seniorenzentrumsleiterin Mimona Tabbali abgestimmt. Die Fische frisch gegrillt und eingepackt hat Toni Bierle, entgegengenommen hat sie Altenpflegerin und Schichtleiterin Eva-Maria Spöckner.

Für einen anderen guten Zweck hat „Weltstadtvorstadt mit Herz“ vor Kurzem eine Modekollektion herausgebracht.