Poing T-Shirts mit Stil für guten Zweck

Bald gibt es die bundesweit einzigartige „Weltstadtvorstadt mit Herz“ auf T-Shirt und damit „to go“: Ein Teil des Verkaufserlöses der Poing-Shirts kommt Patenkindern in Ghana zugute.

Poing – Die Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) des Journalisten Armin Rösl und die Boutique „Schnick-Schnack“ (Hauptstraße 11 in Poing-Süd) bringen rechtzeitig zur bevorstehenden Sommersaison in einer gemeinsamen Aktion ein WSVSmH-T-Shirt auf den Markt. Ein weißes mit Glitzerschrift für Frauen und ein olivfarbenes ohne Glitzerschrift für Männer. Die Idee dazu hatte „Schnick-Schnack“-Inhaberin Christine Nick.

Poing: Weltstadtvorstadt mit Herz

Ein Shirt (Baumwolle, hergestellt in Deutschland) kostet 39 Euro. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die WSVSmH-Patenkinder in Ghana. Mit dem Geld wird die Schul-/Berufsausbildung von vier Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen unterstützt. Hier arbeitet WSVSmH seit Jahren mit derStiftung Regentropfen (www.stiftung-regentropfen.com) zusammen. Unter anderem kommt auch der jährliche WSVSmH-Nikolausdienst ausschließlich und 1:1 den Patenkindern zugute. Damit sie eine Chance haben auf eine gute Zukunft im eigenen Land.

Vorbestellung ab sofort möglich

Um die Produktion der WSVSmH-T-Shirts planen zu können, bittenChristine Nick und Armin Rösl Interessenten, die eines oder mehrere Shirts kaufen wollen, sich vorab zu melden. Per E-Mail an: wsvsmh@yahoo.de oder: schnick-schnack@mail.de, Betreff „T-Shirt“, oder auf den Facebook-/Instagramseiten von „Weltstadtvorstadt mit Herz“ bzw. „Schnick-Schnack Lifestyle Boutique“. Bitte bei der Bestellung Anzahl und Größe angeben. rm