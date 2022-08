Vergifteter Wein, Schüsse und Messer bei „ Schau nicht unters Rosenbeet“

Fremde im Haus? Das schmeckt der Familie Henk natürlich gar nicht. © ONS

Poinger Theatergruppe „One Night Stage“ inszeniert schwarze Komödie in der Anni-Pickert-Schule.

Poing – Die heiße Probenphase für die Poinger One Night Stage (ONS) hat begonnen. Fleißig werden hinter der Bühne noch einmal schnell der Text durchgegangen, die Kostüme vom Korsett bis zur Toga angelegt und die Requisiten vom Aktenkoffer bis zum Revolver überprüft. Gleichzeitig wird auf der Bühne nochmal der Kamin aus Pappe gerade gerückt, die Scharniere der Geheimtür geölt und die Schnaps- und Weinflaschen mit Eistee und Gänsewein befüllt. Denn am kommenden Freitag feiert die schwarze Komödie „Schau nicht unters Rosenbeet“ von Norman Robbins in der Anni-Pickert-Schule in Poing Premiere.

Die Familie Henk, in einer abgeschlagenen Villa in England, ist ungeduldig. Schließlich wartet sie schon mehrere Wochen auf die Testamentseröffnung, wer nun das millionenschwere Erbe des verstorbenen Vaters bekommen soll. Doch Anwalt Penworthy muss die Familie weiter vertrösten, denn eine mysteriöse Autorin romantischer Frauenromane wurde ebenfalls im Testament bedacht.

Theater schon 2020 geplant

Das schmeckt den Henks natürlich gar nicht, schließlich hat sich jeder bereits teure Pläne gemacht. Da wäre es doch gelacht, wenn nicht ein wenig nachgeholfen werden könnte, egal ob mit giftigem Wein, Revolver oder Fleischerbeil. Eine blutige Schlacht ums Erbe beginnt, die für den ein oder anderen verscharrt unter den Rosenbeeten endet. Gründer Raffael Scherer und Michael Gammel hatten bereits 2020 geplant, das Stück in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Poing zu inszenieren. Doch da kam die Pandemie dazwischen. Nun wagt sich die One Night Stage erneut an das Projekt „Rosenbeet“ und verspricht einen vergnüglichen Theaterabend – solange niemand aus Versehen aus dem vergifteten Weinglas trinkt.

Vorverkauf und mehr

Aufführungen am kommenden Freitag und Samstag (2. und 3. September). Wegen Bauarbeiten ist der Hauptzugang der Anni-Pickert-Schule über die Hauptstraße gesperrt, Zugang und Parkmöglichkeit in Fresiengasse und Seerosenstraße. Einlass jeweils um 18, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro (ermäßigt fünf Euro). Der Vorverkauf findet im Buchladen Poing im City Center statt; Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr.

