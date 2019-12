Uber kommt auch in der Peripherie gut an

Das amerikanische Billig-Transport-Unternehmen Uber funktioniert auch am Rade der Stadt. Das Pilotprojekt im Münchner Osten ist ein voller Erfolg.

Kirchheim/Poing – Seit vier Wochen können sich die Kirchheimer mit Uber-Fahrzeugen für fünf Euro zum Bahnhof oder nach Feldkirchen, Poing und Pliening fahren lassen. Oder für 15 Euro von irgendwo in München nach Mitternacht in einen der vier Orte. Uber-Geschäftsführer Christoph Weigler verwies stolz auf bereits über 1000 Fahrten in dieser Zeit. Die SPD-Gemeinderäte Marcel Prohaska und Ewald Matejka mahnten hingegen die rechtliche Grauzone von Uber sowie die schlechte Bezahlung der Fahrer an.

Über 1000 Fahrten in einem Monat

„In Kirchheim ist unser erstes nicht-urbanes Projekt, das jetzt für drei Monate läuft, dann ausgewertet wird und als Vorbild für kleine Kommunen dienen könnte“, sagte Weigler. Der Start in Kirchheim war in der ersten Novemberwoche, jetzt stellte er eine erste Zwischenbilanz vor: „Wir hatten über 1000 Fahrten, zwei Drittel davon gingen nach Mitternacht für 15 Euro aus München heraus, ein Drittel war für fünf Euro in den Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen, Poing und Pliening“, sagte Weigler.

Das Unternehmen arbeite in der Region Kirchheim mit einem Mietwagen-Unternehmen zusammen, das zwölf voll versicherte Fahrzeuge hat, alle Fahrer sind bei dem Unternehmen sozialversicherungspflichtig angestellt. Die Wartezeit je Fahrt betrug im Schnitt sieben Minuten, 70 Prozent der Fahrtwünsche konnten erfüllt werden. „Jeder Fahrer bekommt mindestens den Mindestlohn von 9,19 Euro in der Stunde, doch da die Konkurrenz in München recht hoch ist, werden die Fahrer besser bezahlt“, ergänzte Weigler. Eine Zusammenarbeit mit den Taxi-Unternehmen der Region gebe es bislang noch nicht, Weigler könne sich diese für die Zukunft aber durchaus vorstellen. Er sieht das Uber-Angebot für die Region Kirchheim als einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, junge Leute könnten in München feiern und dann günstig und sicher nach Hause fahren, auch in der späten Nacht. „Denn das ÖPNV-Angebot in der Region ist ja nicht so toll, da gibt es doch große Lücken – die schließen wir“, sagte Weigler.

Fahrtpreis soll günstig bleiben

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) zeigte sich ebenso zufrieden wie sein Fraktionskollege Franz Glasl. „Das sind doch mindestens zehn Fahrten am Tag, man sieht klar, dass es hier eine Nachfrage gibt“, sagte Böltl. „Meine Kinder sind ganz begeistert und nutzen den Uber-Dienst regelmäßig“, ergänzte Glasl, fragte aber nach, wie sich der Fahrtpreis am Ende des Pilotprojekts entwickeln würde.

„Das steht noch nicht fest“, sagte Weigler, „aber es wäre ja unsinnig, wenn wir den Preis deutlich erhöhen, dann fährt doch keiner mehr bei uns.“ Marcel Prohaska (SPD) ist vom Projekt wenig begeistert. „Da gibt es keine Zusammenarbeit mit den Taxlern, die werden so kannibalisiert. Wenn einer bei Uber für zehn oder 15 Euro in der Stunde mitten in der Nacht fährt, ist das wohl nicht gerade fair.“

Man spreche im Gemeinderat oft von den schlecht verdienenden Kinderpflegern, „die bekommen 24 Euro in der Stunde!“ Fraktionskollege Matejka erinnerte daran, dass sich Uber in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone bewege.

Nicht alle sind über die Dienstleistungen des amerikanischen Unternehmens begeistert.