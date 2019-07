Unbekannter zerkratzt BMW am Badesee

Erheblichen Schaden hat Unbekannter an einem BMW angerichtet, der am Bergfeldsee geparkt war.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einen schwarzen BMW Buchstaben und Striche gekratzt, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Geschehen am Montag zwischen 17.30 und 19.45 Uhr an der Bergfeldstraße in Poing-Nord, teilt die Polizei mit. Dort war das Auto nahe des Badesees geparkt. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.