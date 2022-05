Poing und Vaterstetten fordern Tempo 70 auf Kreisstraße zwischen Poing und Neufarn

Antrag ans Landratsamt

Auf der Kreisstraße EBE 2 soll auf den Abschnitten Poing-Angelbrechting und Angelbrechting-Neufarn die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert werden. Das fordern Poing und Vaterstetten.

Poing/Vaterstetten – Die Gemeinden Poing und Vatersteten haben einen gemeinsamen Antrag an das Landratsamt Ebersberg gestellt auf Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße EBE 2. Die Forderung: Im Streckenabschnitt Poing – Angelbrechting –Neufarn soll außerorts durchgängig auf 70 km/h reduziert werden. Dort gilt 100 km/h, wie auf außerörtlichen Straßen üblich.



Poing: Gemeinsamer Antrag mit Vaterstetten

Wie die Gemeinde Poing am Donnerstag mitteilte, haben die beiden Bürgermeister Thomas Stark und Leonard Spitzauer (Vaterstetten) am 27. April den gemeinsamen Antrag unterzeichnet und an das Landratsamt Ebersberg weitergeleitet.

Vorausgegangen waren zwei einstimmig gefasste Beschlüsse in den Gemeinderäten der beiden Kommunen. Damit wurde die jeweilige Verwaltung beauftragt, einen entsprechenden Antrag an das Landratsamt als zuständige Verkehrsbehörde zu stellen. Hauptbegründung: an den Ortseingängen von Neufarn und Poing-Süd sowie insbesondere auf dem Streckenabschnitt der EBE 2 durch Angelbrechting (innerorts, dort gilt Tempo 50) sind Autofahrer oftmals viel zu schnell dran. Um dem entgegenzuwirken, sollte auf den beiden kurzen Abschnitten zwischen Poing und Angelbrechting sowie Angelbrechting und Neufarn die Geschwindigkeit von 100 auf 70 beschränkt werden.



Radarmessungen zeigen erhebliche Verstöße

Bei Radarmessungen im Jahr 2021 wurden laut Gemeinde Poing mehrere Verstöße festgestellt. Spitzenwerte: einmal 90 und einmal 123 km/h auf der Neufarner Straße (= Ortsdurchfahrt = EBE 2). Die bislang höchste gemessene Geschwindigkeit am Ortseingang von Poing betrug 115 km/h.

