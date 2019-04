Herzinfarkt am Steuer

Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto: Eine 59-Jährige hat in Poing am Steuer vermutlich einen Herzinfarkt erlitten.

Während des Fahrens spürte sie plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich und verlor die Kontrolle über ihr Auto: Eine 59-jährige Poingerin ist am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, auf der Neufarner Straße in Poing-Süd mit ihrem Auto gegen einen parkenden BMW geprallt. Der Verdacht liegt auf Herzinfarkt, teilt die Polizei mit. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie hatte sich bei dem Unfall zusätzlich leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß war ihr Auto auf die Seite gekippt und einige Meter bis zum Bordstein weitergerutscht. Dann stellte sich das Fahrzeug wieder auf, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.