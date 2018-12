Unterricht im und am Bus

Um den Kindern das richtige Verhalten im Schulbus zu erläutern, hat es für die Klassen 1 bis 4 der Grundschule Karl-Sittler-Straße Unterrichtseinheiten im Bus gegeben.

Poing – Mit vollem Karacho rutscht der schwere Plastikkanister voll Wasser am Boden nach vorne. Wäre er nicht an einem starken Band festgebunden, würde er andere Passagiere verletzten oder beim Busfahrer einschlagen. Der hat gerade eine Vollbremsung hingelegt. Die Kinder im Bus staunen, rufen aufgeregt – passiert ist ihnen nichts.

+ Festhalten, sitzen bleiben und nicht rumtoben: Verkehrspolizist Theo Hartl unterrichtet die Grundschüler im Bus. © Armin Rösl Es handelt sich lediglich um eine Übung, um einen Anschauungsunterricht, den die Polizeiinspektion Poing in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Poing und dem Busunternehmen Larcher vergangene Woche durchgeführt hat. Alle Klassen der Grundschule Karl-Sittler-Straße, die derzeit im Schulgebäude an der Bergfeldstraße untergebracht sind, haben am Programm „Hallo Busfahrer“ teilgenommen.

Die Verkehrspolizisten Daniela Honsa und Theo Hartl erklären den Kindern geduldig und anschaulich, auf was sie vor einer Busfahrt (beim Einsteigen), während der Fahrt sowie beim Aussteigen achten muss. Praxisunterricht mit Bus.

Der Kanister symbolisiert einen Schulranzen bzw. ein Kind. Bei einer Vollbremsung, wie sie im Normalverkehr vorkommen kann, hätte der Schulranzen jemanden erwischen können bzw. hätte sich das Kind, das sich nicht festgehalten hat, verletzen können.

Weil es in den Schulbussen, die zwischen Poing-Süd und -Nord pendeln, immer wieder Probleme mit Kindern gibt, die sich nicht an Regeln halten, und es zu gefährlichen Situationen kommt (wir berichteten), hat die Gemeinde Poing zusammen mit Schule und Polizei das Bustraining durchgeführt.

Im Bus stellen die Daniela Honsa und Theo Hartl den Kindern unter anderem folgende Frage: „Wer ist die wichtigste Person im Bus?“ Antwort: Der Busfahrer. „Deshalb ist es wichtig, dass er sich konzentrieren kann und im Bus Ruhe herrscht“, mahnen die beide Polizisten. Die Kinder nicken zustimmend.

Honsa und Hartl zeigen den Mädchen und Buben, wie sie sich richtig hinsetzen, wie sie richtig stehen, sich festhalten, wie sie den Schulranzen verstauen (am Boden, zwischen den Füßen), und was sie auf keine Fälle tun sollten. Herumlaufen zum Beispiel. Oder den Schulranzen am Boden abstellen. Wenn der lose dasteht und der Busfahrer eine Vollbremsung hinlegt, dann passiert das Gleiche, wie mit dem Wasserkanister.

Draußen, nach dem Ausstieg an der Haltestelle, wird der Kanister kaputtgemacht. Vom Bus. Der fährt, nahe an der Bordsteinkante, über den Kanister. Der platzt und aus ihm spritzt das Wasser. „Stellt euch vor, das wäre euer Fuß gewesen“, sagt Theo Hartl. Die Kinder blicken erschrocken. „Deshalb ist es wichtig, genug Abstand zur Straße zu halten“, betont der Polizist. Und nicht herumzutollen. Weder beim Einsteigen, noch beim Aussteigen. Und im Bus ebenfalls nicht. Sonst kann es einem ergehen, wie dem Kanister.