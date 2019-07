Poings neuer Seniorenreferent

Nach dem Weggang von Michaela Rauscheder hat Poing einen neuen Seniorenreferenten: Volker Sterker. Der 55-Jährige wurde am Volksfest der Öffentlichkeit vorgestellt.

Poing –Die Gemeinde Poing hat einen neuen Seniorenreferenten: Volker Sterker. Der 55-Jährige ist seit zwei Wochen im Dienst, am Dienstag wurde er beim Seniorennachmittag am Poinger Volksfest offiziell vorgestellt. Einen besseren Anlass gibt es nicht: Hier konnte Sterker gleich erste Gespräche führen mit älteren Poingern. Etwa 900 waren gekommen, eingeladen hatte die Gemeinde insgesamt 2280 Bürger ab 65 Jahren, informierte Bürgermeister Albert Hingerl in seiner kurzen Begrüßungsrede auf der Bühne des Festzeltes.

Volker Sterker hat die Nachfolge von Michaela Rauscheder angetreten, die das Amt seit Frühjahr 2012 innehatte und sich nach sieben Jahren beruflich neu orientiert hat. Ihr Nachfolger wird im Wesentlichen Rauscheders Tätigkeitsfeld übernehmen: von persönlichen Gesprächen und Beratungen für Senioren bis zur Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. Außerdem werde er am bereits begonnen Seniorenkonzept arbeiten, kündigte Sterker im Pressegespräch am Dienstagmittag an.

Die Gemeinde vorbereiten auf die Zukunft, auch Ideen und Konzepte überlegen für die nächsten 20 bis 25 Jahre, so nannte Bürgermeister Albert Hingerl eine der Aufgaben des Seniorenreferenten. Der erster Teil eines Teams ist, das vermutlich zum Jahreswechsel komplett sein werde: Dann soll eine weitere hauptamtliche Kraft für die Seniorenarbeit beginnen. Der Gemeinderat habe bereits die entsprechende Person ausgewählt und eingestellt, berichtete Hingerl.

Volker Sterker wohnt in Unterhaching, ist ausgebildeter Krankenpfleger und war in den vergangenen 25 Jahren in Leitungsfunktionen im Seniorenbereich tätig. Sein größtes Hobby ist das Radfahren, die 28 Kilometer lange Strecke von Unterhaching nach Poing (und wieder zurück) habe er bereits einige Male mit dem Rennrad absolviert, erzählte er.