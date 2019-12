Weihnachtskonzert mit Rudi Zapf: Zum Niederknien schön

Zur Ruhe kommen in der Adventszeit, eintauchen in andere Welten - Rudi Zapf macht‘s wahr. Der Hackbrett-Virtuose spielte mit seinem Ensemble ein zauberhaftes Weihnachtskonzert.

Poing – Es gibt Dinge im Leben, die sollte man nicht verpasst haben. Ein Konzert von Rudi Zapf zum Beispiel. Der 59-jährige Ottersberger spielt seit einer gefühlten Ewigkeit Konzerte auf aller Welt und mit einem seiner Ensembles jedes Jahr spezielle Weihnachtskonzerte, „Weltweihnachtskonzert“ genannt. Selbst wenn man dieses schon einmal erlebt hat, ist es immer wieder aufs Neue ein Genuss. Zur Ruhe kommen in der Adventszeit, in andere Welten eintauchen – Rudi Zapf macht’s wahr.

Poing: Zwei Konzerte an einem Sonntag

Am Sonntag spielte er aufgrund der großen Nachfrage gleich zweimal (nachmittags und abends) in Poings neuer Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer, zusammen mit Sunny Howard (Violine), Ingrid Westermeier (Gitarre) und Leonhard Schilde (Kontrabass). Freilich kein bayerisches Stubnmusi-Konzert, das darf bei dem Weltmusiker und Hackbrett-Virtuosen auch niemand erwarten. Dafür Lieder von klassischen Komponisten, Lieder vom äußersten Osten der Welt bis aus dem tiefsten Südwesten, meditative Klänge genau so wie irische Volksstücke. Allesamt neu und perfekt arrangiert für Hackbrett oder Knopfakkordeon sowie Violine, Gitarre und Kontrabass.

Perfekt aufeinander eingespieltes Quartett

Immer wieder ist der Zuhörer während des Konzerts versucht, die Augen zu schließen und alles rundherum zu vergessen. Gleichzeitig aber möchte man die Augen offen lassen um zu sehen, mit welch Hingabe und Virtuosität Zapf, Howard, Westermeier und Schilde ihre Instrumente spielen. Perfekt aufeinander abgestimmt, fast ohne Blickkontakt, ist jeder von ihnen versunken in seinem Spiel – und schafft so gemeinsam mit den anderen eine derart wundervolle Musik, für die die Bezeichnung „zum Niederknien schön“ erfunden worden ist.

Zwei Stunden spielen sich Rudi Zapf und Co. durch die Welt und in die Köpfe, Herzen und Seelen der Zuhörer. Die Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer erweist sich als guter Ort für dieses Konzert, keine Bilder und Skulpturen an den Wänden, die ablenken. Volle Konzentration auf die Musiker, die Akustik in dem großen und hohen Gebäude sorgt für ein intensives Klangerlebnis.

Das Hackbrett muss auf die Euro-Münze

Zwischen den Stücken erklärt Rudi Zapf charmant und kurzweilig die Herkunft und Entstehung der einzelnen Lieder. Und er erzählt, wie er als Kind mit seinem Vater und seinen Geschwistern jahrelang mit dem Taxi zu Weihnachts- und anderen Konzerten gefahren ist. Mit im Wagen alle Instrumente, vom Hackbrett bis zur Harfe, die seine Schwester spielte. Da musste ziemlich geschlichtet werden, bis alle und alles Platz fand in nur einem Wagen.

Apropos Harfe: Als Zapf ein irisches Lied ankündigt, verweist er auf das traditionelle keltische Instrument, das auf den irischen Euro-Münzen abgebildet ist. „Wenn auf den bayerischen Euro-Münzen einmal das Hackbrett drauf ist, dann habe ich es geschafft“, sagt er mit einem Lächeln. Das wäre doch ein tolles Geschenk zum 60. Geburtstag, den Rudi Zapf am 25. Dezember feiert. Verdient hätte es der Hackbrett-Tausendsassa aus Ottersberg, der bei einem der Lieder sage und schreibe 666 Anschläge pro Minute spielt, allemal.

