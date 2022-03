Poing weitet Alkoholverbot am Marktplatz und S-Bahnhof aus

Von: Armin Rösl

Teilen

Überreste am Marktplatz am Sonntagmorgen. © Armin Rösl

In Poing gilt im Bereich des Marktplatzes, des S-Bahnhofs und der beiden City Center das Alkoholverbot ab sofort von 18 bis 6 Uhr. Damit wird das Verbot ausgedehnt.

Poing – Die Gemeinde Poing hat das Alkoholverbot am Marktplatz sowie im Bereich des S--Bahnhofs und des City Centers ausgedehnt. Ab sofort darf in diesem Bereich täglich von 18 bis 6 Uhr kein Alkohol getrunken werden bzw. kein Alkohol mitgeführt werden, wenn dieser zum dortigen Verzehr bestimmt ist. Bislang galt das Verbot von 22 bis 6 Uhr. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat diese Zeit mit Mehrheit ausgedehnt.



Gemeinderat Poing mit Mehrheit

Die Poinger Polizei hatte im Vorfeld auf Anfrage der Gemeindeverwaltung angeregt, das bisherige Alkoholverbot zeitlich auszudehnen. Weil der Marktplatz und dessen unmittelbare Umgebung in den Jahren 2020 und 2021 Schwerpunkt gewesen sei bei Einsätzen wegen Ordnungswidrigkeiten, Lärmbelästigungen und mehr – oftmals bereits ab 18 Uhr und alkoholbedingt.



Im markierten Bereich gilt von 18 bis 6 Uhr Alkoholverbot. © Gemeinde Poing

Die Verbotszone erstreckt sich vom Vauhaus an der Alten Gruber Straße im Westen bis zur Plieninger Straße im Osten sowie von der Gruber Straße im Norden bis zur Bahnhofstraße im Süden. Für die Silvesternacht gilt eine generelle Ausnahme, außerdem kann die Gemeinde in Einzelfällen ganz oder teilweise Ausnahmen vom Verbot erlassen.



Der Verstoß gegen das Alkoholverbot wird als Ordnungswidrigkeit geahndet und kann mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro belegt werden, heißt es in der Satzung.



Alkoholverbot auch auf Kinderspielplätzen

Die Gemeinde Poing hat die Alkoholverbotsverordnung erstmals im Jahr 2015 erlassen, nach mehreren Ruhestörungen und Sachbeschädigungen durch zum Teil stark alkoholisierte Personen (meist Jugendliche).



Das Thema Alkohol hat die Gemeinde auch in die Neufassung der Anlagensatzung (diese gilt für alle öffentlichen Flächen und Parks) aufgenommen: Dort heißt es unter Paragraf 3 („Verhalten“): „Es ist untersagt, auf Kinderspielplätzen alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel mitzubringen und/oder zu sich zu nehmen. Zu den Kinderspielplätzen zählen insbesondere auch die dortigen Sitzgelegenheiten.“

Probleme in Zusammenhang mit Alkohol gab es am vergangenen Wochenende bei mehreren handfesten Streitigkeiten in Poing und Markt Schwaben.