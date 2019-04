Weniger Zuwanderer, weniger Straftaten

Poing – Weniger Zuwanderer und die verbesserte Unterbringung von Asylbewerbern haben dazu geführt, dass die Zahl der Straftaten (Körperverletzung, Diebstahl etc.) im Dienstbereich der Polizeiinspektion Poing deutlich zurückgegangen ist. „Im Jahr 2017 haben sich die Kriminalitätszahlen wieder weitgehend normalisiert (...). 2018 hat sich die Anzahl der Straftaten insgesamt kaum verändert“, schreibt Polizeichef Helmut Hintereder in der Jahresbilanz für 2018.

In der Rückschau lagen die Zahlen in den Jahren 2013 bis 2015 unter dem Durchschnitt, im Jahr 2015 sei mit 2325 Straftaten der niedrigste Stand in den vergangenen zehn Jahren erreicht worden. „Der Anstieg der Kriminalität 2016 lag zum großen Teil an der Zuwandererthematik – etwa die Hälfte der Zunahme der Straftaten wurde nachweislich zumindest durch einen Zuwanderer begangen“, so Polizeirat Hintereder. 2016 registrierte die Poinger Polizei 2715 Straftaten, 2018 lagen sie mit 2566 wieder unterm Durchschnitt von 2639 der vergangenen zehn Jahre.

Der starke Anstieg der Rohheitsdelikte im Jahr 2016 um circa 32 Prozent sei in erster Linie auf Auseinandersetzungen in den Massen-Asylbewerberunterkünften (uner anderem in den Traglufthallen in Pliening und Grub) zurückzuführen gewesen.

Zurück zur jetzt veröffentlichten Statistik 2018: Bei 123 Taten der insgesamt 2566 Fälle wurde laut Hintereder nachweislich zumindest ein Zuwanderer als Tatverdächtiger geführt. Unabhängig davon haben die Raubdelikte von 9 auf 14 zugenommen, was an einer Handtaschenraubserie in Zorneding gelegen habe. Stark rückläufig waren hingegen die schweren und gefährlichen Körperverletzungen (von 87 im Jahr 2017 auf 57).

Im Vergleich zu 2016 und 2017 sind 2018 die Diebstähle wieder angestiegen, von 690 auf 727. Darin enthalten ist eine Serie von Moped-Diebstählen (insgesamt 22), für die laut Hintereder zum überwiegenden Teil eine Gruppe von Jugendlichen aus Markt Schwaben verantwortlich war. „86 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden“, berichtet Polizeirat Helmut Hintereder.

Die Polizeiinspektion Poing bearbeitet ihrem Leiter zufolge jedes Jahr durchschnittlich etwa 2000 Straftaten. Der Rest geht, je nach Delikt, an höhere Instanzen wie die Kriminalpolizei Erding. Die PI Poing ist zuständig für die Gemeinden Poing, Pliening, Markt Schwaben, Vaterstetten, Zorneding, Anzing und Forstinning mit insgesamt etwa 77 000 Einwohnern.