Poinger Bauernhochzeiter haben nach 50 Jahren einen neuen Chef: Christian Heuberger

Von: Armin Rösl

Teilen

Christian Heuberger (Mitte) ist der neue Chef der Poinger Bauernhochzeiter. Er folgt auf Alois Moser (sitzend). © Privat

Der Traditionsverein D‘Poinger Bauernhochzeiter hat nach 50 Jahren einen neuen Vorstand: Christian Heuberger. Er löst Alois Moser ab, der jetzt Ehrenvorstand ist.

Poing – Nach 50 Jahren als Vorsitzender des Traditionsvereins D’ Poinger Bauernhochzeiter hat Alois Moser das Amt abgegeben. Er wurde in der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern mit minutenlangem Applaus gewürdigt und zum Ehrenmitglied und Ehrenvorstand ernannt. Mosers Nachfolger als 1. Vorsitzender ist Christian Heuberger, der kommissarisch auch seine bisherige Aufgabe als Kassier weiterführt. Anton Scherer ist 2. Vorsitzender, Louis Moser Schriftführer. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Florian Gerhard, Helmuth Steidl und Barbara Kätzner und die Kassenprüfer Thomas Baumann und Edmund Müller.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Der Verein veranstaltet alle fünf Jahre die Poinger Bauernhochzeit. Nächster Termin ist an Fasching 2025. Während der nicht ernst zu nehmenden Zeremonie gibt eine „männliche Braut“ ihrem Liebsten das Ja-Wort. Am Aschermittwoch ist traditionell die Ehe wieder vorbei. Solche Bauernhochzeiten haben eine sehr alte Tradition, die erste fand in Poing bereits im Jahr 1935 – beim und im damaligen Wirtshaus Liebhart, das sich an der Anzinger Straße 1 befand.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.