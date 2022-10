Poinger Erklärung: Bürgermeister und Gemeinderat fordern schnellen Bau des Gymnasiums

Von: Armin Rösl

Teilen

Die weiße Fläche auf der Bautafel markiert das Gelände des Gymnasiums. © Johannes Dziemballa

Poings Bürgermeister Thomas Stark und der Gemeinderat haben eine gemeinsame Erklärung an den Kreistag geschrieben. Inhalt: Das Gymnasium soll schnellstmöglich gebaut werden.

Poing – In einer gemeinsamen Erklärung appellieren Poings Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) und der Gemeinderat an den Kreistag: „Das Gymnasium in Poing ist angesichts der steigenden Schülerzahlen nötiger denn je und sollte schnellstmöglich umgesetzt werden.“ Wie berichtet, soll in der Kreistagssitzung am 24. Oktober die Entscheidung fallen, ob der Neubau auf der Warteliste bleibt oder doch realisiert wird. In der Sitzung des LSV-Ausschusses präsentierte das Landratsamt erstmals eine Machbarkeitsstudie – und dazu eine neue Kostenschätzung. Darin ist für den Neubau und Ausstattung von 110,25 Millionen Euro die Rede (wir berichteten). Außerdem werde von jährlichen Betriebskosten von mindestens 1,5 Millionen Euro ausgegangen. An staatlichen Fördermitteln für den Neubau sei mit 20 bis 30 Millionen Euro zu rechnen. Der Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten und Vergaben (LSV) nahm die Präsentation zur Kenntnis, einen Beschluss oder eine Empfehlung an den Kreistag gab es nicht.

Das Gymnasium in Poing ist angesichts der steigenden Schülerzahlen nötiger denn je.

In der jetzt auf der Internetseite der Gemeinde (www.poing.de) veröffentlichten Poinger Erklärung heißt es: „Die politische Gemeinde Poing, Erster Bürgermeister Thomas Stark und der Gemeinderat, fordert (...), das Bauvorhaben ,Gymnasium Poing’ im Kreistag Ebersberg von der Warteliste zu nehmen und nun die Planung und den Bau ab 2023 umzusetzen.“ Nach aktuellen Zahlen der Fachstelle im Landratsamt Ebersberg würden allein durch die Wiedereinführung des G9 die Schülerzahlen an den Gymnasien im Landkreis in den nächsten Jahren stark ansteigen, heißt es in der Erklärung. Darin schreiben Bürgermeister und Gemeinderat: „Ohne Neubau des Gymnasiums in Poing müssten bereits ab dem Jahr 2025 in den umliegenden, bestehenden Gymnasien deutlich mehr Schüler/innen betreut werden, als die Zielgröße von 1500 Schüler/innen für bayerische Gymnasien vorgibt: Die Schüler/innenzahlen würden sich in Vaterstetten bis zu über 2100 und in Markt Schwaben bis zu 1600 im aktuellen Prognosehorizont entwickeln. Was weder pädagogisch noch organisatorisch sinnvoll zu bewerkstelligen ist, auf dem Grundstück des Gymnasiums Vaterstetten beispielsweise ist eine bauliche Erweiterung räumlich nicht mehr möglich.“



In der LSV-Ausschusssitzung hatte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) nach Präsentation der Machbarkeitsstudie angemerkt, dass das größte (Kapazitäten-)Problem das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten sei. Niedergesäß zufolge sei es schon jetzt eines der größten Gymnasien in Bayern. Dieses wird auch von zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus Poing und Umgebung besucht. Die Mehrzahl geht in das Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



In der Poinger Erklärung an den Kreistag steht, dass die Prognosezahlen deutlich zeigen würden, „dass der Bedarf für ein Gymnasium in Poing bereits kurzfristig und nicht erst in ein paar Jahren eintreten wird – schließlich ist das Gymnasium in Poing schon seit dem Jahr 2018 vom Kultusministerium genehmigt“. Allein bei einer Planungs- und Bauphase von etwa 60 Monaten (so wurde es im LSV-Ausschuss vorgestellt) sei bei sofortiger Genehmigung durch den Kreistag eine Fertigstellung nicht vor 2027 zu erwarten. „Überlegungen, den Bau in Poing aus finanziellen Gründen erst in ein paar Jahren zu beginnen, ist deshalb eine klare Absage zu erteilen.“



Sollten der Kreis- und Strategieausschuss sowie der Kreistag im Oktober das Gymnasium weiter auf der Warteliste belassen, wären dann teure provisorische Notlösungen mit Containern an den bestehenden Gymnasien die Folge, heißt es in der Poinger Erklärung: „Damit verbunden wäre eine zusätzliche Belastung des Kreishaushaltes auf längere Zeit und ein Neubau in Poing damit in weite Ferne gerückt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.