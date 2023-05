Poinger Galerie: Benefizausstellung zugunsten von Familie

Organisatorin Tamara Suchan von der Poinger Galerie wird auch ausstellen. © Johannes Dziemballa

Im Pfarrheim Rupert Mayer in Poing findet am 21. Mai eine Benefizausstellung der Künstlergruppe Poinger Galerie statt. Der Erlös geht an eine Poinger Familie, in deren Haus es gebrannt hat.

Poing – Die Künstlergruppe der Poinger Galerie veranstaltet am Sonntag, 21. Mai, im Saal des Pfarrheims Rupert Mayer eine Benefizausstellung. Von 11.30 bis 14 Uhr, direkt im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in der benachbarten Pfarrkirche. „Wir möchten gerne der Familie etwas helfen, deren Obergeschoss im Reihenhaus am Palisadenweg vor Kurzem ausgebrannt ist“, sagt Organisatorin und Poinger Galerie-Leiterin Tamara Suchan.



Poing: 16 Künstlerinnen und Künstler zeigen und verkaufen ihre Werke

16 Künstlerinnen und Künstler stellen Werke aus, die auch erworben werden können. Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an die Familie, kündigt Tuchan an. Sie sind bei der Ausstellung dabei: Alfred Müller, Elisabeth Knerr, Fredi Laemmel, Georg Stahl, Ilse Niedermeier, Ingrid Bauer, Imrgard Kling, Martin Schlederer, Martina Plote, Natalia Ungemach, Petra Schmitt, Renata Urbanski, Stefan Pillokat, Stefani Kling, Tamara Suchan und Wally Bistrich.

Vor vier Wochen brannte aus bislang ungeklärter Ursache das Obergeschoss des Reihenhauses der Familie Oestreich am Palisadenweg in Poing-Nord vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Durch das Feuer wurde das Jugendzimmer zerstört. Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

Doris Oestreich ist mit ihren drei Kindern übergangsweise zur Miete in Glonn untergekommen. Ihr Mann Sascha ist im Haus geblieben und schläft im Keller, wo der Brandgeruch nicht so stark ist. Aktuell ist die Familie mit dem Ausräumen des Hauses beschäftigt, um es zu renovieren. Seit 17 Jahren wohnt die Familie in dem Eigenheim, das Haus wollen sie erhalten und nach der Renovierung komplett zurückkehren.

