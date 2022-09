So toll kann selbst gemachtes Essen sein: Poinger Grundschüler kochen mit TV-Koch Stefan Marquard

Von: Armin Rösl

Es muss nicht immer aus der Tüte sein: Sterne- und TV-Koch Stefan Marquard hat Poinger Grundschülern gezeigt, wie schön kochen ist - mit richtig guten und gesunden Zutaten.

Poing – Team Gemüse schält Karotten, Kartoffeln und Kohlrabi, Team Geflügel bereitet das Fleisch zu, Team Dessert vermischt die Zutaten für „Powerpralinen“ und Team Soße fertig Ketchup und Mayonnaise an: Am Freitagvormittag wuselt es in der Küche der Mensa der Poinger Grundschule Karl-Sittler-Straße. 20 Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse schnippeln, mixen, brutzeln und kochen hoch konzentriert, mittendrin gibt ein großer Mann mit schwarzer Brille, Stirnband, Kinnbart und zum Zopf gebundenen langen Haaren die Kommandos: Sterne- und Fernsehkoch Stefan Marquard hat sichtlich Spaß. Mit dem Befehl „Attacke!“ motiviert er eine Gruppe zum Kohlrabi und Karotten schälen.

Kurz zuvor hat er den Kindern gezeigt, wie man das Messer richtig benutzt und mit einem Lächeln versprochen: „Alle Finger, die ihr mitgebracht habt, dürft ihr nachher auch wieder mit nach Hause nehmen.“ Noch schnell die Hände waschen und die Mädchen die langen Haare zurückbinden – los geht’s in der „Sterneküche“.

„Sterneküche macht Schule“ lautet das Projekt, mit dem Marquard bereits seit einigen Jahren deutschlandweit in Schulen unterwegs ist. Um den Kindern gesundes und selbst gemachtes Essen näher zu bringen und die Schulküchen in gesunder Ernährung zu schulen. Hier sind am Nachmittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mensa an der Reihe, die vom Sternekoch unterrichtet werden. Frei nach dem Motto des Projekts: „Weg vom Einheitsbrei, ran an die Frischeküche.“

Power-Pralinen aus Obst, Nüssen und Körnern

Gut 60 Kilogramm Gemüse und andere Zutaten verarbeiten die Schüler am Freitagvormittag fürs Mittagessen: Fleischbällchen (mit hohem Gemüseanteil), Kohlrabi- und Süßkartoffelchips, Ketchup und Mayo aus Gemüse selbst hergestellt, als Nachspeise „Power-Pralinen“ aus Obst, Nüssen und Körnern. Stefan Marquard, der selbst zwei Kinder hat und in Landsham wohnt, liegt gesunde Ernährung am Herzen. In seiner frischen Art sagt er über sein Projekt: „Wir wollen eine junge Generation, die wieder Bock auf kochen hat.“

Das haben die Viertklässler in Poing an diesem Freitagvormittag. Das gemeinsame Gemüseschälen „macht Spaß“, sagt Lala. „Mein Papa ist auch Koch“, verrät sie. Stefan Marquard habe sie bislang nur aus dem Fernsehen gekannt. Anfangs hat sie noch Probleme mit dem Kartoffelschäler, „geht nicht“, sagt sie zum Chefkoch. Der zeigt ihr, wie man das Küchengerät am besten einsetzt, dann: „Ah, jetzt geht’s!“, freut sich Lala.

Im Küchenraum nebenan entsteht das Dessert. Auf die Frage, ob sie zuhause auch schon mal gekocht haben, antworten die Kinder zögerlich. „Spaghetti Bolognese“, sagt dann eine Schülerin. Lieblingsessen? „Pfannkuchen!“ Ein anderes Mädchen verrät: „Meine Mama kocht zuhause immer ,Hello Fresh’.“ – im Internet georderte Kochboxen mit vorbereiteten Zutaten. Wieder eine andere Schülerin, Merve, lobt ihren Vater: „Er kocht immer Nudeln und kann die Tomatensoße gut selber machen.“

Selber machen und die Freude daran, das vermittelt Stefan Marquard den Grundschülern an diesem Freitagvormittag ohne Probleme. Weil er, obwohl Sternekoch (ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern) und TV-Star alles andere als unnahbar oder gar arrogant ist. Er ist einer von ihnen in der Küche, scherzt mit den Kindern, hilft ihnen geduldig – und am Ende steht das gemeinsame Mittagessen. Insgesamt 750 Fleischbällchen (aus Geflügel und Gemüse) mit Beilagen.

Die Zutaten haben die Gärtnerei Böck aus Neufarn und der Edeka-Markt Pfeilstetter aus Poing gespendet, berichtet Schulleiterin Verena Heigl und bedankt sich hierfür ausdrücklich. Den ganzen Freitag hat sie in der Grundschule (254 Schülerinnen und Schüler) unter das Motto „Gesunde Ernährung“ gestellt, auch im Unterricht. Ein Motto, das am Nachmittag ebenso für die Mensa-Mitarbeiterinnen gilt, die von Stefan Marquard mit derselben Leidenschaft unterrichtet werden wie die Kinder. Am Ende bleibt für alle die Erkenntnis: kochen macht Spaß, gesundes Essen schmeckt.

Sterneküche für die Schule

„Sterneküche macht Schule“ von und mit Stefan Marquard wird von der Krankenkasse KNAPPSCHAFT unterstützt und kann von Schulen gebucht werden. Alle Informationen im Internet: sternekueche-macht-schule.de.

