Poinger holen Kriegsopfer aus der Ukraine

Von: Armin Rösl

Teilen

Auf der Flucht vor dem Krieg: Ukrainische Familien verlassen ihr Land. © Wojtek RADWANSKI/AFP

Mitglieder des Poinger Vereins OstEuropaHilfe sind an die ungarisch-ukrainische Grenze gefahren, um von dort Menschen aus der Ukraine zu holen. Sie wollen Klosterschwestern und Kinder retten.

Poing - „Unser Vorsitzender Winfried König sowie Ludwig Lanzl und Manfred Schlögl sind unterwegs“, berichtet Vereinsmitglied Lisa Demmer. Gefahren sind sie mit dem Neunsitzer-Bus der Gemeinde Poing sowie einem gleichgroßen Mannschaftsbus der SpVgg Unterhaching. Den habe der Verein inklusive einem Fahrer zur Verfügung gestellt, berichtet Demmer. Geplant sei, zwei Klosterschwestern sowie sieben Kinder und eine junge Frau mitzunehmen.

Seit 2005 enge Beziehungen in die Ukraine

Seit 2005 pflegt Lisa Demmer (die unter anderem auch in der Kolpingfamilie aktiv ist) sowie die katholische Pfarrei St. Michael Kontakte in die ukrainische Stadt Ivano Frankivsk. Dort unterstützt der 2014 gegründete Verein OstEuropaHilfe unter anderem das Mutter-Kind-Haus „Heilige Maria“, das von Ordensschwestern geführt wird. Zustande gekommen war der Kontakt anlässlich des Weltjugendtages 2005 in Köln. Ein Bus mit jungen Erwachsenen aus Ivano Frankivsk war nach Poing gekommen, wo die Jugendlichen für ein paar Tage bei Privatpersonen untergebracht waren. „Das Motto dieser Tage der Begegnung lautete: Als Fremde kommen, als Freunde gehen“, erinnert sich Lisa Demmer. Bis heute bestehen Verbindungen. „Es ist eine richtige Freundschaft.“ Nun tue der kleine Verein OstEuropaHilfe „alles, was in unserer Macht steht“, sagt Demmer.

Folgende Spenden können abgegeben werden

Sie koordiniert aktuell in Poing eine Hilfs- und Spendenaktion. Im Hof der Baufirma Lanzl (Hauptstraße 7) können folgende Spenden abgegeben werden: Isomatten, kleine Klappmatratzen, Schlafsäcke, Bettwäsche, warme Decken, Hygieneartikel (Zahnbürste und -creme, Seife, Shampoo, Damen-Hygiene etc.), haltbare Lebensmittel (Müsli-/Fruchtriegel, Getränke, Konserven, Schokolade, Nudeln etc.), warme Kleidung (wenn möglich in verschlossenen Tüten/Säcken mit Angabe von Größen und Inhalt) sowie medizinisches Verbandsmaterial aller Art und nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Mit den Hilfsgütern werden Menschen in der Ukraine bzw. Menschen, die aus der Ukraine flüchten, unterstützt.

Wer Lisa Demmer bzw. dem Verein bei der Sortierung der Spendengüter oder in sonstiger Art helfen möchte, meldet sich per E-Mail an: lisa.demmer57@t-online.de.

Spendenkonto der Gemeinde Poing

Die Gemeinde Poing hat ein Spendenkonto eingerichtet. Wer Geld für die Hilfe in der Ukraine spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto tun: IBAN: DE14 702 501 50 0000 600 130 Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe.

Auch dieser Markt Schwabener hat Flüchtlingen an der Grenze zur Ukraine abgeholt.

Sie wollen helfen? Dann sind Sie hier richtig.