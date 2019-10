Poinger JuZ: Wieder Leben in der Bude

Lange Zeit war es eher ruhig im Poinger Jugendzentrum. Jetzt ist endlich wieder Leben in der Bude. Die Verantwortlichen haben sich einiges einfallen lassen - gemeinsam mit den Jugendlichen.

Poing – Huch, alles so hell und weiß hier! Die Wände des Poinger Jugendzentrums sind nicht mehr bunt – fast könnte man sagen, die Räumlichkeiten sehen jetzt seriös aus. Dieser Begriff ist natürlich in Bezug auf ein Jugendzentrum (JuZ) Quatsch. Dennoch ist es auf den ersten Blick ungewohnt, die bisher farblich gestalteten Räume, inklusive Discosaal, leuchtend weiß zu sehen. „Die Jugendlichen wollten es so“, sagen Katharina Schwab (22) und Robin Grausdies (24).

Die beiden sind von der Gemeinde Poing als Werkstudenten angestellt und für das Jugendzentrum verantwortlich. Schwab ist ausgebildete Erzieherin und jetzt Studentin der Sozialen Arbeit, Grausdies studiert Lehramt Realschule. Beide wohnen in Poing. Zusätzlich zu Katharina Schwab und Robin Grausdies arbeitet mit Mona Sikora eine duale Studentin (Soziale Arbeit) im JuZ sowie Maximilian von Schwarzer, der vor allem für das wöchentliche öffentliche Fußballtraining (immer freitags, Treffpunkt um 16 Uhr im JuZ) zuständig ist. Damit sei die Einrichtung nach vielen Wochen und Monaten des personellen Engpasses wieder gut bestückt, freuen sich Bürgermeister Albert Hingerl und die stellvertretende Sachgebietsleiterin Jugend, Jacqueline Schmidt.

Die Jugendlichen wollten nicht nur einen neuen Anstrich der Wände, sie haben ihn auch selbst gemacht. An zwei Wochenenden haben teilweise bis zu 20 Jugendliche im JuZ gearbeitet, erzählen die beiden JuZ-Betreuer. Und auch sonst haben Besucher und Personal zusammen das eine und andere aufgehübscht. Beispielsweise gibt es jetzt im Innenhof einen Bereich mit bequemen, wetterfesten Möbeln, Fachbegriff „Lounge“, und einen Basketballkorb.

Nicht nur der Anstrich und so manche Details (im Discosaal werden Licht- und Tonanlage erneuert) sind neu – ab sofort gibt es im JuZ neben Pizza auch Pommes. Eine Portion kostet 50 Cent, und jetzt kommt’s: ohne Fett, weil in einer Heißluft-Fritteuse warm gemacht, erklären Schwab und Grausdies.

Samstag Partynacht im JuZ

Das renovierte Jugendzentrum wird an diesem Samstag, 5. Oktober, mit einer großen Party gefeiert: „Back to School“ lautet das nicht ganz ernst gemeinte Motto. Einlass ist ab 20 Uhr, Ende um 1.30 Uhr. Einlass ist für alle im Alter von 14 bis 20 Jahren; 14- bis 15-Jährige dürfen bis Mitternacht bleiben, 16- bis 17-Jährige länger, wenn sie einen so genannten „Muttizettel“ dabei haben – eine von einem Erziehungsberechtigten unterschriebene Erlaubnis. Der Eintritt kostet vier Euro; DJ „(I)MG BEATZ“ legt Deutschrap und Charthits auf.

Da dürfte es voll werden am Samstagabend. Generell ist der Besuch im JuZ sehr gut, berichten Katharina Schwab und Robin Grausdies. An Wochenende seien zwischen 60 und 80 Jugendliche hier, unter der Woche täglich so um die 50. Ins JuZ dürfen generell Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter von 9 bis 21 Jahren. Die meisten seien zwischen 13 und 18 Jahre alt, erzählen die Verantwortlichen.

Zusätzlich zum normalen offenen Betrieb mit der Möglichkeit beispielsweise zum Playstation spielen, mit Essens- und Getränkeangeboten, mit Kicker, Basketball und mehr, gibt es im JuZ noch ein Mädchenzimmer, ein Tonstudio und einen Proberaum für Bands. Die beiden letzteren seien sehr gut ausgelastet, berichten Schwab und Grausdies.

Tonstudio steht für alle zur Verfügung

Wer Interesse hat, beispielsweise im Tonstudio etwas aufzunehmen, kann sich jederzeit im JuZ melden (www.juz-poing.de).

Nach dürren Wochen wegen Personalmangels ist jetzt wieder Leben im Poinger JuZ. Und wie: „Vor Kurzem hatten wir an einem Samstag unsere bisherige Rekordbesucherzahl“, berichten Schwab und Grausdies: „87 Jugendliche“.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr. In den Schulferien ist von Montag bis Freitag geöffnet.