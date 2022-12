Poinger Nikolausdienst erzielt knapp 2500 Euro Spenden

Von: Armin Rösl

Romantische Atmosphäre: Der WSVSmH-Nikolaus beim Besuch in einem Garten. Im Hintergrund Poings Pfarrkirche. © Katrin Krauß

Insgesamt waren es rund 270 Kinder, die der Nikolausdienst der Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ besucht hat. Zusammengekommen sind knapp 2500 Euro an Spenden.

Poing - Der Nikolausdienst der Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) hat insgesamt 2455 Euro an Spenden eingebracht. Initiator Armin Rösl und der zweite Nikolaus, Dominik Junga, waren am 5. und 6. Dezember in Poing und Umgebung unterwegs und haben zahlreiche Familien sowie Kindergärten und Schulklassen besucht. Insgesamt waren es circa 270 Kinder, teilt WSVSmH in einer Bilanz mit. Bei manchen Terminen war der WSVSmH-Nikolaus auch draußen in romantischer Atmosphäre, bei Straßen- und Gartenfesten mit mehreren Familien.

Für die Eltern hatte der Nikolaus auch ein Geschenk dabei: Orangen vom Zehmerhof in Gelting. Diese hatte Juniorchef Ludwig Huber spendiert, „damit die Eltern auch mal was Gesundes essen“, wie Rösl schmunzelnd sagt.

Der WSVSmH-Nikolausdienst ist wie jedes Jahr ohne Honorar, sondern mit der Bitte um Spenden für die Stiftung Regentropfen in Ghana. Hier wird das Geld 1:1 für die Schul- und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwendet.

