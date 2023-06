Poinger Pfarrer schneller als die Feuerwehr: Philipp Werner löscht Autobrand vor der Haustür

Von: Armin Rösl

Mit diesem Feuerlöscher war Pfarrer Philipp Werner im Einsatz auf der Kreuzung (im Hintergrund) vorm Pfarrhaus, wo sich ein Verkehrsunfall ereignet hatte. © Armin Rösl

Poings Pfarrer Philipp Werner hat nicht lange überlegt, als er sah, dass vor dem Pfarrhaus ein Auto brannte. Er rannte mit Feuerlöscher hinaus und löschte den Brand. Noch bevor die Feuerwehr kam.

Poing – Wie man Brände löscht, weiß Poings katholischer Pfarrer als jahrelanges aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Immer wieder fährt er, wenn die Arbeit dazu Zeit lässt, bei Einsätzen mit. Am Donnerstag war er sogar schneller als seine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen der FFW Poing: Unmittelbar in der Nähe des Pfarrhauses war ein Verkehrsunfall passiert, bei einem Auto brannte der Motorraum. Philipp Werner sah dies vom Pfarrhaus aus, nahm einen Feuerlöscher, rannte hinaus und löschte den Brand. Kurz zuvor hatte er noch die Poinger Feuerwehr verständigt. Die war schnell da und übernahm. Außerdem im Einsatz: Rettungsdienst und Polizei.

Polizeioberkommissar Daniel Schubert, Leiter der Poinger Dienststelle, berichtet, dass es gegen 11.50 Uhr zum Unfall kam. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Seat auf der Anzinger Straße in Richtung Süden unterwegs, als von links, aus der Bgm.-Germeier-Straße, ein Auto in den Kreuzungsbereich fuhr. Der 72-jährige Fahrer des Skodas hatte die Vorfahrt missachtet und krachte in den Wagen der Frau. Sie wurde leicht verletzt, der Verursacher blieb ohne Verletzungen.



Der Schaden an beiden Autos wird laut Polizei auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Front des Verursacherfahrzeugs wurde eingedrückt und im Motorraum brannte es. Zum Glück nur kurz, dank Pfarrer Philipp Werner, der in diesem Fall schneller war als die eigene Feuerwehr.

