Poinger Pilger

Poings Bürgermeister Albert Hingerl hat sein Versprechen eingelöst und ist nach Altötting gepilgert. Grund: die neue Bahnunterführung.

Poing– Nach fast 30 Jahren Diskussionen, Verhandlungen und Planungen mit der Deutschen Bahn hatte Poings Bürgermeister Albert Hingerl den Glauben an den Bau einer neuen Bahnunterführung fast schon aufgegeben. Sollte es doch dazu kommen, so versprach er vor gut zweieinhalb Jahren, würde er nach Altötting pilgern. Das hat der 63-Jährige am Wochenende nun getan. 76 Kilometer ist er von Poing aus gegangen, von Freitagfrüh bis Sonntagmittag. Als Begleiter dabei: Gemeinderatsmitglied Reinhard Tonollo.

Seit Juni wird die neue Fußgänger- und Radfahrerunterführung am Poinger S-Bahnhof gebaut, also hat Hingerl sein Versprechen eingelöst. „Es war nicht nur wegen der Sache ein schönes Erlebnis, sondern für mich ganz persönlich auch“, berichtet er am Montag, dem Tag danach. Zwar würden ihm die Achillessehnen noch schmerzen, ansonsten fühle er sich aber ganz gut.

Insbesondere für den Kopf sei die Wanderung gut gewesen: „Jeder Tag war voller Eindrücke“, so Hingerl. Und er habe Zeit gehabt, mit Reinhard Tonollo über alles Mögliche zu reden. Beide sagen über ihr gemeinsames Pilger-Wochenende: „Wir bereuen keine Sekunde und keinen Zentimeter.“ Meistens seien sie nebeneinander gegangen, manchmal aber auch ein paar Meter hintereinander, „damit jeder seinen Gedanken nachhängen kann“, wie es Tonollo ausdrückt.

Am Freitag um 7.05 Uhr waren Hingerl und Tonollo von Poing losgegangen, nach 34 Kilometern verbrachten sie die erste Nacht in Armstorf bei St. Wolfgang. Am Samstag starteten sie um 7.45 Uhr und erreichten nach 30 Kilometern Mühldorf am Inn. Die letzte Etappe bis Altötting war 13 Kilometer lang. „Als wir um 11.10 Uhr am Kappellenberg angekommen sind, hatten wir volles Glockengeläut“, erzählt Reinhard Tonollo. Es sei Zufall gewesen, dass die Glocken just in diesen Minuten läuteten.

Nachdem sie Kerzen gestiftet hatten, überreichte Tonollo Hingerl noch eine Überraschung: den original Spaten vom Spatenstich zur Bahnunterführung, mit eingraviertem Datum. Als Erinnerung an den Start des historischen Bauprojekts und als Andenken an die gemeinsame Wallfahrt. Zurück nach Poing ging es mit dem Auto.