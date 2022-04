Poinger Steckerlfisch-Express für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Von: Armin Rösl

Die Ordensschwestern und Mädchen freuten sich über das Karfreitagsgeschenk. © Privat

Die geflüchteten Ordensschwestern und Mädchen aus der Ukraine, die derzeit in Poing untergebracht sind, bekamen an Karfreitag einen besonderen Besuch.

Poing - Die Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) hat am Karfreitag den geflüchteten Mädchen und Ordensschwestern aus dem Mutter-Kind-Haus „Heilige Maria“ (in der ukrainischen Stadt Ivano Frankivsk) Steckerlfisch, Brezen und eine Kiste alkoholfreier Getränke gebracht. Kostenlos. Gespendet von Jens Mende, Pächter des Kiosks am Bergfeldsee („Poinger Seebar“), und Armin Rösl, Initiator von WSVSmH.

Steckerlfisch-Griller „Mucki“ (re.) und Armin Rösl von „Weltstadtvorstadt mit Herz“. © Privat

Er fuhr Fische, Brezen und Getränke mit seinem Elektro-Tuk-Tuk namens „Herr Lich“ zu den jungen Ukrainerinnen, die derzeit in einem Privathaus in Poing untergebracht sind. Sie wurden kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine vom Verein OstEuropaHilfe gerettet und nach Poing gefahren.

