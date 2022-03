Termin steht endlich fest: Das Poinger Straßenfestival soll stattfinden

Von Armin Rösl schließen

Noch nicht ganz 100 Prozent, aber fast: Das Poinger Straßenfest soll stattfinden. Der Termin steht jetzt fest.

Poing – Eigentlich hätte das Poinger Straßenfestival vor zwei Jahren seinen 20. Geburtstag gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie aber war die beliebte Freiluft-Großveranstaltung in der Hauptstraße weder 2019 noch 2020 möglich. In diesem Jahr soll die große Party nachgeholt werden, das Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen. Geplanter Termin: Samstag, 25. Juni.

Die Einladungen sind bereits verschickt, die Musikbands gebucht, berichtet Peter Keegan, Sprecher des ehrenamtlichen Organisationsteams: „Wir sind voll im Plan.“ Gleichwohl ist ihm bewusst, dass letztendlich zwei Dinge entscheiden werden, ob das Straßenfestival, zu dem jährlich rund 10 000 Menschen kommen, durchgeführt werden kann: die geltenden Corona-Bestimmungen und der Ukraine-Krieg. Wenn letzterer im Juni immer noch herrscht, werde das Straßenfestival nicht stattfinden, sagt Keegan. Man könne nicht großartig feiern, wenn nicht all zu weit entfernt Krieg herrscht.

Ist in der Ukraine weiterhin Krieg, wird das Fest abgesagt

„Wir planen so, dass wir auf jede Situation vorbereitet sind“, sagt Peter Keegan. Auch eine kurzfristige Absage sei möglich, wenngleich diese mit Kosten verbunden wäre. Er und das Organisationsteam aber hoffen, dass ein friedliches und fröhliches Fest möglich sein wird. „Die Leute wollen raus“, erzählt er von seinen Eindrücken. Auf Corona bezogen sagt Keegan, dass man die Vorgaben der Staatsregierung im Juni abwarten und dann entschieden müsse, ob und wie eine Durchführung ohne größeren Aufwand möglich ist.

Davon ausgegangen, dass das 20. Poinger Straßenfestival wie gewohnt stattfindet, sind in der Hauptstraße wieder drei Bühnen geplant, berichtet Keegan. Am Anfang und am Ende jeweils eine große Musikbühne, in der Mitte eine kleinere Talent-/Nachwuchsbühne.

Als Musikgruppen haben unter anderem die Bayerisch-Rockband Gsindl und die Kinderliederband Schlawindl zugesagt. Insgesamt werden auf den zwei großen Bühnen sechs Bands auftreten, kündigt der Sprecher des Organisationsteams an. Außerdem wolle man zum 20. Geburtstag einige Höhepunkte bieten, angedacht sei beispielsweise ein Feuerwerk.

Verlängerung der Partymeile wäre möglich

Möglicherweise wird die Partymeile in diesem Jahr sogar ein Stück weit über die Hauptstraße hinaus verlängert: „Wir könnten beim Maibaum um die Kurve gehen Richtung neuen Rewe-Markt“, überlegt Keegan. Hier könnte ein eigener Kinder-/Familienbereich mit Hüpfburg und Co. aufgebaut werden. In den nächsten Tagen trifft sich das Organisationsteam, um weitere Details zu besprechen. Die Ungewissheit, ob das 20. Poinger Straßenfestival tatsächlich stattfinden kann, wird allerdings noch eine Weile bleiben.

