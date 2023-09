Poinger Verein spendet Kleinbus samt Inhalt für Ukraine

Von: Armin Rösl

Mitglieder des Poinger Vereins Osteuropahilfe mit den Hilfsgütern. © Privat

Wieder hat der Poinger Verein OstEuropaHilfe einen Hilfstransport mit medizinischen Gütern in die Ukraine gebracht. Das Besondere dieses Mal: der Kleinbus bleibt dort. Ebenfalls als Spende.

Poing – Seit rund 20 Jahren besitzt der Poinger Verein OstEuropaHilfe (OEH) einen Mercedes-Kleinbus vom TYP MB 100. „Dieser hat uns bei weit mehr als 30 Fahrten in die weißrussische Stadt Gomel und in die Ukraine als Begleitfahrzeug für unsere Transporte sehr treue Dienste geleistet und dabei fast 250.000 Kilometer abgespult“, berichtet Helgrid Schörghofer von der OEH. Als der Verein den Kleinbus gekauft hatte, habe der schon rund 100.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Jetzt hat die OEH den Bus in die Ukraine gespendet.

Poing: Verein hilft seit Jahren in Osteuropa

Da zunächst wegen Corona und später wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine keine begleiteten Transporte mehr durchgeführt werden konnten, stand der circa 34 Jahre alte Bus jahrelang ungenutzt in einer Tiefgarage, berichtet Schörghofer. Im Frühjahr erfuhr der Poinger Verein, dass im Kriegsgebiet der Ukraine dringend Transportfahrzeuge für (leichter) Verwundete und auch zum Transport für medizinische und für allgemeine humanitäre Zwecke gesucht werden. Helgrid Schörghofer: „Vor diesem Hintergrund und weil nicht absehbar ist, ob wir je wieder einen humanitären Transport nach Gomel oder in die Ukraine begleiten können, haben wir beschlossen, unseren MB 100 für die Ukraine zu spenden.“



Nach langen Vorbereitungen kann Fahrzeug überführt werden

Nach langen Vorbereitungen konnte die OEH das Fahrzeug mit den erforderlichen Dokumenten sowie einigen Kartons mit medizinischen Hilfsmitteln (z.B. Verbandsmaterial, Bandagen, Windeln für Erwachsene usw.) an Bord an einen ukrainischen Fahrer übergeben. „Der Kleinbus hat mittlerweile die ukrainische Grenze problemlos passiert und erfüllt den vorgesehenen Zweck hoffentlich noch eine geraume Zeit“, teilt der Verein mit.

Der ist in Sachen Ukrainehilfe weiter aktiv. Vor Kurzem wurden laut Helgrid Schörghofer sieben Paletten Bekleidung mit insgesamt 148 Kartons und einem Gewicht von 1823 Kilogramm an die Flüchtlingshilfe Erding e.V. für die Ukraine übergeben.



Dieser Kleintransporter fährt jetzt immer in der Ukraine. © Privat

Die Flüchtlingshilfe Erding hat ihren Stützpunkt mittlerweile nicht mehr im ehemaligen Fliegerhorst Erding, sondern in Isen. Weil der S-Bahn-Ringschluss zwischen Erding und dem Flughafen München näher rückt und dafür unter anderem Teile des ehemaligen Fliegerhorstes überbaut werden.

