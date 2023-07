Poinger Volksfest: Zwei Raubüberfälle am späten Samstagabend - 35 Euro und 10 Euro Beute

Von: Armin Rösl

Die Polizei fahndet nach den Tätern zweier Raubüberfälle in Poing (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Manfred Bail

Rund um das Poinger Volksfest haben sich am späten Samstagabend zwei Raubüberfälle ereignet. Beide Male sind die Täter unerkannt geflüchtet, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Poing – Der erste Raub geschah gegen 23 Uhr. Auf dem Weg vom Volksfestgelände zum S-Bahnhof ist ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Miesbach von mehreren Unbekannten niedergeschlagen und seines Geldbeutels beraubt worden. Darin befanden sich 35 Euro, teilt die Polizei mit.

Kurze Zeit später, gegen 23.40 Uhr, befand sich ein 14-jähriger Poinger am Feldrand gegenüber des Ausgangs vom Volksfest, als er von drei unbekannten Männern umringt wurde. „Einer fragte ihn nach Bargeld und gab ihm eine Ohrfeige“, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag. Der Täter zog dem Jugendlichen einen Zehn-Euro-Schein aus der Hosentasche.



Poing: Raub wegen geringer Geldbeträge

Laut Polizei wurden beide Opfer leicht verletzt, der 23-Jährige aus dem Landkreis Miesbach musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Zeugen, die Hinweise zu den beiden Raubstraftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Gleiches gilt für den Fall von Körperverletzung, der in der Nacht auf Sonntag geschah. Ein 18-Jähriger aus Poing war auf Höhe des Sportplatzes mit einem Unbekannten in Streit geraten, in dessen Folge jener den Poinger mehrmals ins Gesicht schlug. Der Geschädigte benötigte keine ärztliche Behandlung, so die Polizei.



Poing: Aggressiver Mann sorgt für Unruhe

Die berichtet vom Samstagabend von noch einem weiteren Fall von Aggression: Ein 21-Jähriger aus München war dem Sicherheitsdienst im Festzelt durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Die Security-Kräfte brachten den jungen Mann zu den auf dem Volksfestgelände eingesetzten Polizisten. Die nahmen den jungen Mann in Gewahrsam, der „erheblichen Widerstand leistete“, wie es in der Volksfest-Bilanz der Polizei für Samstag heißt.

