Poinger werden noch mehr

Die Gemeinde Poing wird im Jahr 2033 gut 22 000 Einwohner haben. Das prognostiziert eine neue Studie. Etwa 2000 Bürger mehr, als bislang angenommen.

Poing – Bis dato war davon ausgegangen worden, dass Poing nach Fertigstellung aller Neubaugebiete die 20.000-Einwohner-Grenze erreicht und, wenn überhaupt, lediglich leicht überschreitet. Dies hatte das Büro für Räumliche Entwicklung (BRE) aus München im Jahr 2010 errechnet – für das Jahr 2025. In einer neuen Einwohnerprognose, die das BRE nun erneut im Auftrag der Gemeinde erstellt hat, ist von etwa 21.780 bis 22.430 Einwohnern die Rede. Der Höchststand soll im Jahr 2033 erreicht sein, bis dahin wurde der Prognose-Zeitraum in der aktuellen Untersuchung verlängert.

Hauptgrund für die höhere Bevölkerungszahl sind die Neubaugebiete W7 und W8 sein. Hierfür hat der Gemeinderat die ursprüngliche Planung von Wohnraum für etwa 1000 Menschen pro Quartier auf jeweils 2000 erhöht. Hinzu kommen Neubautätigkeiten in Poing-Süd (beispielsweise die bereits fertiggestellte Wohnsiedlung an der Wildparkstraße), die in der Prognose von 2010 noch keine große Rolle gespielt hatten. Das BRE geht in der aktuellen Untersuchung davon aus, dass sich die Zunahme Poings zum Ende des Prognosezeitraums (bis 2033) abschwächen werde, da nach W7 und W8 keine weiteren Neubaugebiete vorgesehen sind. Alles in allem wird Poing in den nächsten 15 Jahren von jetzt rund 16.500 auf dann gut 22.000 Einwohner anwachsen.

In die aktuellen Zahlen eingerechnet sind nicht nur der mit den Wohnungsbautätigkeiten einhergehende Zuzug sowie die konstant hohe Geburtenrate, sondern auch die steigende Lebenserwartung. Die vom BRE vorgelegte Prognose legt ihren Fokus auf die Entwicklung der Senioren in der Gemeinde. Die Ergebnisse daraus spielen für das Seniorenkonzept eine große Rolle, das Poing derzeit überarbeitet und fortschreibt. Wie berichtet, soll bereits im nächsten Jahr eine Vollzeitstelle für die Seniorenarbeit in Form eines „Kümmerers“ geschaffen werden. Dessen/Deren Aufgabe wird es hauptsächlich sein, die ehrenamtliche Seniorenarbeit, die von Vereinen und Organisationen geleistet wird, zu unterstützen und zu stärken. Darüber hinaus denkt die Gemeinde darüber nach, in den noch ausstehenden Neubaugebieten nördlich der Bergfeldstraße Einrichtungen für die Betreuung von alten Bürgern zu schaffen.

Um aufgrund der weiter steigenden Einwohner- und Zuzugszahlen auch künftig dem Bedarf an Kinderbetreuung gerecht zu werden, plant die Gemeinde Poing außerdem, in den Neubaugebieten W7 und W8 mindestens eine weitere Kindertagesstätte. Hinzu kommt im W7 der Bau eines Gymnasiums.