Poinger will neuen Grill ausprobieren: Gartenhaus fliegt in die Luft

Poing - Explosion im Südwesten von Poing: Ein 50-jähriger Mann wollte in seinem Gartenhäuschen den neuen Gasgrill ausproblieren. Doch das ging gehörig schief. Das Haus flog in die Luft.

Am Montag gegen 20 Uhr,wurden die Anwohner im Südwesten von Poing durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Ein 50-jähriger Mann wollte in seinem Gartenhaus an der Welfenstraße seinen neuwertigen Gasgrill in Betrieb setzen. Das berichtet die Poinger Polizei am Dienstag. Nachdem der Grill beim ersten Mal nicht zündete, probierte der Mann bei geöffneter Gaszuführung nach kurzer Wartezeit ein zweites Mal den Grill in Gang zu bringen.

Zwischenzeitlich wurde jedoch so viel Gas in dem geschlossenen Häuschen freigesetzt, dass es bei der Zündung zu einer Explosion des Gas-/Luftgemisches kam. Durch die Druckwelle wurden das Dach des ca. 10 qm großen Häuschens und die Seitenteile weggesprengt. Die Wucht war so groß, dass sich die Teile im ganzen Garten des Anwesens verteilten; das Dach kam verkehrt herum auf der Wiese zum Liegen. Lediglich das Inventar blieb stehen.

Der 50-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, verbrachte aber die Nacht vorsorglich auf Anraten des Notarztes im Krankenhaus Ebersberg. Sonst wurde niemand verletzt. Am total zerstörten Gartenhäuschen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Von der Feuerwehr Poing wurde der Explosionsort nach eventuell entstandenen Bränden abgesucht und es wurde eine Gasmessung durchgeführt. Es konnte aber Entwarnung gegeben werden.

