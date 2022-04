Poingerin völlig aufgelöst auf der Polizeiwache: Unbekannte haben ihren Neuwagen zerkratzt

Von: Sabine Heine

Die Polizei Poing sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. © dpa

Das erlebt die Poinger Polizei auch nicht jeden Tag: Völlig aufgelöst erschien eine Poingerin in der Inspektion, weil ihr Neuwagen zerkratzt worden war.

Poing - Völlig aufgelöst kam die Halterin eines neuen, grauen Ford Focus zur Polizeiinspektion Poing und brachte eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug zur Anzeige.

Die geschädigte Poinger Einwohnerin gab an ebenfalls am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.45 Uhr bis 17.02 Uhr bei dem Drogeriegeschäft in der Erdinger Straße 19 in Markt Schwaben ihren Ford auf dem Kundenparkplatz geparkt zu haben, um in dem angrenzenden Geschäft einzukaufen.

Als Sie 17 Minuten später zurück zu Ihrem Fahrzeug kam, entdeckte sie horizontale Lackkratzer auf beiden Fahrzeugseiten sowie der Motorhaube, die laut Polizei aussehen wie ein Schaden durch Schlüsselkratzen auf dem Lack.

Von den Tätern keine Spur

Die Poingerin hatte sich offenbar in der Umgebung nach möglichen Tätern umgesehen, konnte aber niemanden erkennen. Die Nachfrage im Geschäft, wo sie zuvor ihren Einkauf tätigte, nach Zeugen der Tat blieb unbeantwortet, woraufhin sich die Geschädigte zur PI Poing begab und Anzeige erstattete.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Poing zu melden unter 08121/9917-0.

