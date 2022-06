Poings Bayerischer Wald: der Reuterpark

Von: Armin Rösl

Totholz im Reuterpark © Dziemballa

Der Reuterpark in Poing ist wie eine Miniatur-Ausgabe des Bayerischen Waldes. Jetzt hat die Gemeinde dort eine Baumruine in Wohnungen umfunktioniert.

Poing - Der Reuterpark in Poing-Süd (an der Waldstraße, unweit des Rathauses), ist eine Miniaturausgabe des Bayerischen Waldes. Hier wie dort wird Insekten und Tieren natürlicher Lebensraum geboten, unter anderem in Totholzbeständen. Jetzt haben Mitarbeiter des Poinger Bauhofs im Reuterpark neue Behausungen und bessere Lebensbedingungen für Wildbienen und Co. geschaffen.

Zum Beispiel im Stumpf einer hohlen Baumruine. „Über die Astlöcher finden die sensiblen Wildbienen und Insekten Zugang zu den neuen Wohnungen“, schreibt das Rathaus in einer Bekanntgabe. So würden alte Bäume dem ökologischen Gleichgewicht dienen „und fügen sich zudem malerisch in den Reuterpark ein“, heißt es weiter.

Zugegeben: Der Vergleich mit dem Bayerischen Wald hinkt. Der Reuterpark ist ein von Menschen angelegter Park. Dieser gehörte früher zu einer Villa und war eingezäunt. Die Gemeinde erwarb 1989 das verwilderte Gelände und richtete es zu einem Park her, der seit 1994 öffentlich ist. Dort befinden sich auch ein Bienen- und ein Baumlehrpfad sowie ein Spielplatz, inklusive kleineren Allwetter-Fitnessgeräten für alle Generationen.

