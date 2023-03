Poings erste „kultursinn-Botschafter“: Realschüler besuchen Müllstadt in Kairo

Von: Armin Rösl

Teilen

Kennenlernen und miteinander Spaß haben im Kindergarten. © Privat

Für neun Tage die eigene Komfortzone verlasse und in einer von Kairos Müllstädten leben - das haben zwölf Jugendliche der Dominik-Brunner-Realschule Poing getan. Beim neuen Projekt „kultursinn“.

Poing – Krass. Dieses Wort sagen sie immer wieder. „Krass, wie die Menschen dort leben.“ Die ersten Eindrücke in der Müllstadt von Kairo: krass. Die Mienen der Jugendlichen der Poinger Dominik-Brunner-Realschule sind ernst, an ihren Blicken ist zu erahnen, welche Bilder gerade in ihren Köpfen wieder auftauchen. Bilder von mit Bergen von Müll gesäumten Straßen. Bilder von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Müll sammeln, um diesen zu recyceln und zu Geld zu machen. Als „Müllarbeiter“ zu arbeiten.



Gruppenbild in der Wüste mit Jugendlichen aus der Müllstadt. © Privat

Zwölf Realschülerinnen und -schüler haben jetzt neun Tage in einer der Müllstädte verbracht. Haben das Leben dort kennengelernt, haben mit Kindern und Jugendlichen gesprochen und gespielt. Sie haben ihre eigene Komfortzone verlassen für eine ganz besondere Schülerfahrt, die unter dem Motto „kultursinn“ stand. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo leben rund 20 Millionen Menschen, mehrere Stadtteile haben sich zu sogenannten Müllstädten entwickelt, in denen Zehntausende Menschen leben. Der Müll von Kairo wird in die Müllstädte gebracht, wo er, wenn möglich, von den Bewohnern wiederverwertet und verkauft wird. Der Rest bleibt auf den Sortierplätzen und Straßen liegen.



Wieder zurück in Poing erzählten die Schüler und die beiden Lehrer von ihren Erlebnissen. © Armin Rösl

Der Verein Müllstadtkinder Kairo aus dem Allgäu hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder und ihre Familien in der Müllstadt namens „15. Mai“, südlich von Kairo, zu unterstützen. Zum Beispiel mit Kindergartenbetreuung und Schulbildung, weil die Kinder ihren Eltern bei der täglichen Arbeit helfen und deshalb oft nicht zur Schule gehen können. Hierfür hat der Verein ein eigenes „Community Center“ gebaut.



In Zusammenarbeit mit dem Verein haben die Poinger Realschullehrkräfte Thomas Reichle und Kristina Blaha die Reise organisiert. Schülerinnen und Schüler aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe konnten sich hierfür bewerben, am Ende wurden zwölf Plätze vergeben. „Ich habe schon immer soziale Sachen geliebt und gemacht“, sagt der 13-jährige Till. Deshalb habe er sich angemeldet. Gleiches gilt für Lara (14), die in der Realschule Tutorin und ebenfalls sozial engagiert ist, wie sie erzählt.



Eine Straße in der Müllstadt in Kairo. © Privat

„Nachdem es viele Schülerfahrten und Austauschprojekte gibt, bei denen Schülerinnen und Schüler andere Städte oder Länder besuchen, um deren Sehenswürdigkeiten zu sehen und in deren Sprache einzutauchen, haben wir uns ein anderes Ziel gesetzt“, erzählt Lehrer Thomas Reichle. Das Ziel beschreiben der 32-Jährige und seine Kollgin Kristina Blaha (30) so: Die Schüler sollen sich sozial engagieren, mit Menschen in Kontakt kommen, „die man sonst wohl eher übersieht“. Und dazu beitragen, dass sich für diese Menschen ein bisschen was zum Guten verändern kann. Und: den Kindern im Kindergarten und den Jugendlichen etwas Abwechslung bieten. Sei es durch gemeinsames Spielen oder mit einem zweitägigen Ausflug in die Wüste, an dem bedürftige Kinder und Jugendliche teilnehmen durften, die sonst nur selten aus ihrer Müllstadt herauskommen.



Miteinander Spaß haben im Kindergarten. © Privat

Das alles haben die 13- bis 15-jährigen Emily, Till, Lara, Tim, Patrick, Magdalena, Jonas, Samuel, Elisa, Linda, Timea und Franka getan. Und zurück in Poing beim Tag der offenen Tür der Realschule erzählt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Mitgebracht haben sie neben vielen Eindrücken und Erlebnissen auch Gegenstände aus der Müllstadt. Und zahlreiche Bilder, die auf einer Videoleinwand gezeigt wurden. Denn das ist auch ein Ziel des Projekts „kultursinn“: Menschen hier einen Einblick in das Leben der Müllstadt zu geben und zu motivieren, sich für die Verbesserung der Lebensumstände dort einzusetzen – zum Beispiel durch Spenden an den Verein Müllstadtkinder.



Leben im Müll. © Privat

Somit sind die zwölf Jugendlichen zu Poings ersten „kultursinn-Botschaftern“ geworden. Weitere sollen folgen, die Lehrer Thomas Reichle und Kristina Blaha wollen das Projekt in der Dominik-Brunner-Realschule etablieren – jedes Jahr sollen künftig Neuntklässler in die Müllstadt reisen. Und dort auch etwas kennenlernen, was die jetzigen Botschafter nicht erwartet hatten: „Trotz ihrer Lebensumstände und Armut sind alle Menschen dort sehr nett und gastfreundlich. Viel freundlicher als die Menschen hier“, erzählt Emily. Schlusswort von Jonas: „Ich habe immer gesagt, ich will mal reich werden. Jetzt weiß ich, dass ich es schon bin.“

Infos zum Verein: www.muellstadtkinder-kairo.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.