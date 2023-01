Poings größte Zwillinge: Bauarbeiten für Schwimmbad und Mensa laufen

Poings größte Zwillinge an der Anni-Pickert-Schule (im Hintergrund).

Tiefbau gestartet

Von Armin Rösl schließen

Für den Neubau des Schulschwimmbades und der Mensa sind unter anderem zwei große Baumaschinen im Einsatz, die wie Zwillinge aussehen. Eingesetzt werden sie für den Tiefbau.

Poing - In die Tiefe geht es derzeit auf dem Grundstück südlich der Poinger Anni-Pickert-Schule (im Hintergrund) an der Gruber Straße: Die Tiefbauarbeiten für das neue Schwimmbad und eine Schulmensa sind in vollem Gange. Hierfür werden unter anderem zwei große Baumaschinen eingesetzt, die wie Zwillinge aussehen.

Das Schul-/Lehrschwimmbad und die Mensa sind Poings derzeit größtes Bauprojekt mit Kosten von insgesamt rund 17 Millionen Euro. Die Mensa soll zum Schulstart 2024/25 eröffnet werden, das Schwimmbad Ende 2024. Es wird ein 25 Meter langes und 12,5 Meter breites Becken haben und ist vorwiegend für Schul- und Vereinssport bestimmt. An manchen Zeiten soll es auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

