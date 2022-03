Poings Kümmerin und Anpackerin: Besondere Feier für Lisa Demmer

Von: Armin Rösl

Lisa Demmer während des Gottesdienstes am Sonntag. © Johannes Dziemballa

In ihrem Hauptberuf als Pfarrheim-Hausmeisterin in Poing ist Lisa Demmer ab dem 1. April in Ruhestand. Doch sie ist viel mehr: Kümmerin und Anpackerin. Gerade jetzt.

Poing – Lauten und langen Beifall gab es am Sonntag im Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer Poing. Die Besucherinnen und Besucher standen auf und applaudierten Lisa Demmer. Nicht nur, weil sie am Sonntag ihren 65. Geburtstag feierte, sondern insbesondere als Anerkennung und Dank für ihr jahrzehntelanges Engagement sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich in und für die Kirche bzw. deren Gemeinschaft.

Poing: 20 Jahre Hausmeisterin

Lisa Demmer ist am Sonntag von Pfarrer Philipp Werner in den Ruhestand verabschiedet worden, 20 Jahre war sie Hausmeisterin des Pfarrheims Rupert Mayer. Viel mehr noch aber ist sie in Poing bekannt als Organisatorin und Anpackerin, beispielsweise in der Kolpingfamilie sowie bei der Ukraine-Hilfe.

Stehempfang im Freien mit Pfarrer Philipp Werner (re.) und Mädchen aus der Ukraine. © Johannes Dziemballa

Seit 2005, als Jugendliche und junge Erwachsene anlässlich des damaligen Weltjugendtages in Poing waren, hat Demmer eine besondere und enge Beziehung in die ukrainische Stadt Ivano Frankivsk. Der Poinger Verein OstEuropaHilfe, in dem Lisa Demmer engagiert ist, unterstützt seit vielen Jahren dort ein Mutter-Kind- und Waisenhaus sowie die Schwestern des katholischen Ordens zur katholischen Jungfrau zu Matará. Die Ordensschwestern leiten das Haus in der ukrainischen Stadt.

Bereits kurz nach Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine hat der Verein alles in Bewegung gesetzt, um Hilfsgüter zu sammeln und zu verteilen sowie Betroffene aus der Ukraine zu holen. Wie berichtet, konnten zwei Ordensschwestern und acht Mädchen nach Poing gebracht werden. Seit Beginn der Sammel- und Unterstützungsaktion ist Lisa Demmer die Hauptkoordinatorin in Poing. Ehrenamtlich.

Mädchen aus einem ukrainischen Waisenhaus führten für Lisa Demmer einen Tanz auf. © Johannes Dziemballa

30 Jahre Kolpingfamilie Poing, viele Jahre in der Hilfe für die Ukraine aktiv, Pfarrgemeinderatsmitglied war sie auch schon – und zwischendurch stellt sie kleine Hilfsaktionen auf die Beine, zum Beispiel: Marmeladen aus Früchten vom eigenen Garten selbst gemacht und zugunsten des Waisenhauses in der Ukraine verkauft. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt Demmer 2014 die Bürgermedaille der Gemeinde Poing.

Ab dem 1. April ist sie als Hausmeisterin offiziell im Ruhestand – die letzten Tage bis da hin nimmt sie Resturlaub. Ach ja: „Hausmeisterin“ habe sie sich nicht genannt, sagt die 65-Jährige mit Augenzwinkern, sondern: „Ich bin die Kümmerin vom Pfarrheim“.



Pfarrer Philipp Werner würdigte Lisa Demmer am Ende des Gottesdienstes. © Johannes Dziemballa

Für die Rente habe sie sich eigentlich vorgenommen, in die Ukraine zu gehen und sich noch mehr um die Menschen dort zu kümmern. „Die Ordensschwestern beim Aufbau einer hauswirtschaftlichen Struktur für das Waisen- und das Mutter-Kind-Haus unterstützen, dort bei allen Dingen mithelfen, wie Wäsche waschen und einen Garten anlegen“, zählt sie auf. Doch plötzlich ist alles anders geworden. Lisa Demmer sagt es so: „Eigentlich wollte ich in die Ukraine gehen, jetzt kommt die Ukraine eben zu mir.“



Zum Geburtstag und zum Abschied als Hausmeisterin gab es nach dem Gottesdienst am Sonntag vor der Kirche einen kleinen Empfang. Dabei führten die Mädchen aus Ivano Frankivsk einen ukrainischen Tanz auf für ihre und Poings Kümmerin.

