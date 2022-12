Poings neues Schwimmbad: Ab 5. Dezember wird‘s laut und es rüttelt

Von: Armin Rösl

Teilen

Der Durchgang zwischen Schulzentrum und Busrondell/Gruber Straße ist wegen der Großbaustelle gesperrt. © Armin Rösl

Für den Neubau von Schulschwimmbades und Mensa in Poing starten am 5. Dezember die Tiefbauarbeiten. Die Gemeinde informiert, dass es deshalb laut werden und zu Erschütterungen kommen kann.

Poing – Auf dem Grundstück südlich der Anni-Pickert-Schule an der Gruber Straße 2 wird es ab Montag, 5. Dezember, laut: Wie die Gemeinde Poing mitteilt, beginnen die Spundwandarbeiten für den Neubau des Schul-/Lehrschwimmbades und der Mensa. „Das kann für einige Tage zu einem erhöhten Geräuschpegel und Vibrationen im direkten Umfeld führen“, heißt es in der Bekanntmachung aus dem Rathaus. Um die Belastung so gering wie möglich zu halten, werden parallel Erschütterungsmessungen im Bereich der Schule durchgeführt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Abbruch- und Rückbauarbeiten auf dem Grundstück, wo einst das Hausmeisterhaus stand, sind laut Verwaltung seit 22. November im Gange. Damit einhergehend würden nun sukzessive die Erdbauarbeiten sowie der Spezialtiefbau durchgeführt.



Der Neubau von Schwimmbad (das teilweise auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird) sowie der Schulmensa ist das derzeit größte Projekt der Gemeinde Poing. Die Gesamtkosten sind mit 17 Millionen Euro berechnet, davon elf Millionen fürs Schwimmbad, fünf für die Mensa und eine Million Euro für den Außenbereich. Eröffnung: Ende 2024.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.