Pastoralkonzept für Poing: Die Kirchengemeinde heute und morgen

Pfarrei

Von Armin Rösl schließen

Die Kirchengemeinde Poing hat ein eigenes Pastoralkonzept erstellt. Mit Angeboten, Daten und Plänen. Die Fragen: Wo stehen wir? Was bieten wir? Wo soll es hingehen?

Poing – Wo stehen wir? Was bieten wir? Wohin soll es gehen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt das neue Pastoralkonzept, das Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat von Poings katholischer Pfarrei St. Michael in den vergangen Monaten ausgearbeitet und jetzt fertiggestellt hat. Darin ist der Leitgedanke „Menschen verbinden – kommt und seht“ verankert. Dahinter steckt, dass „uns jede und jeder willkommen ist, unabhängig von seiner Nähe oder Distanz zu Glaube und Kirche“, heißt es im Konzept.

„Es war schön und intensiv, wie Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat in einer Klausurtagung sich mit unserer Pfarrei beschäftigt haben“, sagt Pfarrer Philipp Werner. Spannend und interessant dabei sei außerdem gewesen, alle Angebote, Veranstaltungen und Aktivitäten, die die Pfarrei anbietet, aufzulisten. „Damit die Menschen sehen, was wir alles haben“, so Werner. Und das ist viel: Vom regelmäßigen meditativen Angebot „Atemholen“ über Kirchenführungen, Kindergärten, Pfadfinder, Frauenbund, Förderverein, Kolpingfamilie, Kirchenchor, Kinder- und Jugendchor bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Medien (unter anderem ein eigener Youtube-Kanal).

„Wohin soll es gehen?“: Schwerpunkte und Zielsetzung

Unter der Überschrift „Wohin soll es gehen?“ sind einige Schwerpunkte und Zielsetzungen aufgeführt, die Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung aus einer zuvor durchgeführten Umfrage unter den Poinger Katholiken durchgeführt hat. Ein Ergebnis bzw. ein Schwerpunkt für die Zukunft: „Wir wollen mit der christlichen Botschaft auch Menschen erreichen, die nicht aktiv zur eigentlichen Kirchengemeinde gehören oder der Kirche fern sind.“ Beispielsweise mit musikalischen Angeboten durch verschiedene Gruppen, in denen auch weltliche Lieder gesungen und gespielt werden, oder durch einen Begrüßungsdienst, der zu Beginn des Gottesdienstes alle willkommen heißt.

Menschen in sozialen Notlagen, werde die Pfarrei künftig besonders im Blick haben, heißt es im Pastoralkonzept außerdem. Dies soll beispielsweise mit einem Expertenpool geschehen, der aus verschiedenen Ansprechpartnern für Personen in schwierigen Situationen besteht. Außerdem, kündigt Pfarrer Philipp Werner an, werde er bei Bekanntgaben am Ende des Gottesdienstes bzw. in den Pfarrnachrichten zusätzlich zu Terminen bei Bedarf auch aktuelle Dinge nennen, wenn beispielsweise jemand dringend auf Wohnungssuche ist oder Unterstützung benötigt.

Das Pastoralkonzept liegt zur kostenfreien Mitnahme im Pfarrbüro und in den Kirchen aus; außerdem kann es im Internet auf der Homepage der Pfarrei www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-michael-poing abgerufen werden.

