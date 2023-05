Polizei ertappt in Poing zwei Graffiti-Sprayer (11 und 13) auf frischer Tat

Dieses Werk ist legal: Bei einem Graffiti-Workshop in den Pfingstferien in Poing (unser Foto) haben 11- bis 13-Jährige die Unterführung bei der Pfarrkirche neu gestaltet. Jetzt aber haben zwei Kinder illegal gesprüht.

An Hauswand gesprüht

Von Armin Rösl schließen

Der Graffiti-Workshop für 11- bis 13-Jährige in den Pfingstferien war legal, jetzt aber haben zwei Kinder (11 und 13) illegal eine Hauswand in Poing besprüht. Und wurden dabei erwischt.

Poing - Die Polizei hat in Poing zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren hatten am Freitag gegen 15.20 Uhr eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses an der Wikingerstraße in Poing-Süd mit verschiedenen Schriftzügen besprüht. Dabei wurden sie von einer Anwohnerin beobachtet, die die Polizei verständigte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, dürfte sich aber im mittleren dreistelligen Bereich liegen, schreibt die Polizeiinspektion Poing im Pressebericht von Montag. Darin heißt es: „Die beiden strafunmündigen Kinder konnten unmittelbar nach der Tat festgestellt und nach Aufnahme des Sachverhalts an die Eltern übergeben werden.“

Erst in den Pfingstferien hatte die Gemeinde Poing einen legalen Graffiti-Workshop für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 13 Jahren angeboten. Die Teilnehmer hatten die Fuß- und Radunterführung zwischen Pfarrkirche und Bürgerhaus neu gestaltet. Das Sprühen der beiden Kinder jetzt war im Gegensatz dazu illegal.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.