Hühnerei durch offenes Schlafzimmerfenster geworfen

Ja, wer wirft denn hier mit Eiern? Die Polizei berichtet von einem kuriosen Vorgang in Poing. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Poing - Etwa gegen die Mittagszeit warfen am Montag Unbekannte in der Riesengebirgsstraße in Poing Hühnereier gegen ein Wohnhaus.

Eines der Eier zerplatzte im Schlafzimmer einer Geschädigten, da das Fenster offen stand, die anderen beschädigten die Aussenfassade.

„Da Eierreste schwer zu entfernen sind, entstanden erhebliche Reinigungskosten“, so die Ermittler.

Zeugen, die zu den Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Poing unter der Telefonnummer (08121) 99170 zu melden.