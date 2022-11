Polizei sucht neue Kräfte für Sicherheitswacht in Poing und Vaterstetten

Ehrenamtlicher Dienst

Weil einige Kräfte der Sicherheitswachten in Poing und Vaterstetten aufhören, sucht die Polizei neue Freiwillige. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Poing – Die Polizeiinspektion Poing sucht für die ehrenamtlich eingesetzten Sicherheitswachten in Poing und Vaterstetten neues Personal. Wie Dienststellenleiter Helmut Hintereder in einer Pressemitteilung informiert, hört in Poing eine Person der Sicherheitswacht aus Altersgründen auf, in Vaterstetten haben zwei Ehrenamtliche aufgrund eines Berufswechsels ihren Dienst aufgegeben. Zwei weitere Kräfte in der Gemeinde Vaterstetten können laut Hintereder aufgrund von Studium bzw. eines weiteren Ehrenamtes in der Pandemiebekämpfung derzeit kaum eingesetzt werden.



Poing hat fünf Sicherheitswachtkräfte, Vaterstetten sechs

In der Gemeinde Poing verfügt die Sicherheitswacht über fünf Plätze, in Vaterstetten sind es sechs. Um diese wieder auf das eigentliche Maß aufstocken zu können, wirbt Polizeichef Hintereder nun um Neuzugänge: „Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sein und über einen anerkannten Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das Ehrenamt der Sicherheitswacht ist dabei neben dem eigentlichen Beruf vorgesehen und beträgt etwa zehn Einsatzstunden im Monat.“ Interessenten müssten außerdem fließend Deutsch sprechen können und für die Tätigkeit zu Fuß gesundheitlich geeignet sein. Der Dienst ist ehrenamtlich und als Unterstützung und Bindeglied zur örtlichen Polizei gedacht. Die Aufwandsentschädigung beträgt acht Euro pro Stunde.



Poing: Polizeichef erläutert Aufgaben

„Angehörige der Sicherheitswacht übernehmen keine originären polizeilichen Aufgaben“, erläutert Polizeioberrat Helmut Hintereder. „Sie verfügen über dieselben Rechte wie jeder andere Bürger und jede andere Bürgerin auch. Sie wirken aber eng mit ihrer örtlichen Polizei zusammen und sind damit ein zusätzlicher und wertvoller Baustein der örtlichen Sicherheitsarchitektur.“

Gegenwärtig verfügt die bayerische Sicherheitswacht laut Hintereder über 1261 ehrenamtliche Kräfte. In der Gemeinde Poing wurde der Dienst Anfang 2019 eingeführt, in Vaterstetten im Januar 2021.

Das Tätigkeitsfeld beschreibt Hintereder wie folgt: „Die Sicherheitswachten in Poing und Vaterstetten werden in enger Verbindung mit der Polizeiinspektion eingesetzt, vor allem um Vandalismus und Sachbeschädigungen vorzubeugen, aber auch Ruhestörungen im öffentlichen Raum stehen im Fokus.“ Einen örtlichen Schwerpunkt sieht der Polizeichef im Nahbereich von Schulen Sport-/Grünanlagen und S-Bahnhöfen. Hier verzeichne die Polizei eigenen Angaben zufolge wiederholt vermeidbare Störungen durch Sachbeschädigungen, Graffitischmierereien und Lärmbelästigungen.

Bewerbung

Interessierte können sich bei der Polizeiinspektion Poing melden, unter Telefon (08121) 9917-0, oder E-Mail an: pp-obn.poing.pi@polizei.bayern.de

