Polizeiinspektion Poing hat für sechs Monate einen neuen Leiter: Daniel Schubert (39)

Amtswechsel

Die nächsten sechs Monate wird die Polizeiinspektion Poing vom 39-jährigen Daniel Schubert geleitet. Er folgt auf Helmut Hintereder (61), der Ende Februar in den Ruhestand geht.

Poing – Bei der Polizeiinspektion Poing geht eine Ära zu Ende: Nach 14 Jahren als Chef verabschiedet sich Helmut Hintereder Ende Februar in den Ruhestand. Der Nachfolger – zumindest für die nächsten sechs Monate – ist seit 1. Januar im Dienst: Polizeioberkommissar Daniel Schubert. Wie bei der Bayerischen Polizei üblich, werden Beamte im Rahmen ihrer gehobenen Karriere und bei entsprechender Qualifikation für ein halbes Jahr testweise als Dienststellenleiter eingesetzt. Das ist beim 39-jährigen Polizeioberkommissar Schubert, der aus dem Bereich Oberfranken stammt, nun der Fall.



Poing: Abschied nach 14 Jahren als Chef

Polizeioberrat Helmut Hintereder (61) ist der dienstälteste Leiter in der knapp 50-jährigen Geschichte der Poinger Dienststelle. 14 Jahre – so lange hat zuvor noch keiner die Polizeiinspektion geführt. Sie ist verantwortlich für die Gemeinden Poing, Pliening, Markt Schwaben, Anzing, Forstinning, Vaterstetten und Zorneding. Nach insgesamt 41 Dienstjahren bei der Polizei wird Hintereder, der in Isen (Landkreis Erding) lebt, in den „wohlverdienten Ruhestand“ gehen, wie es in der am Freitagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung des verantwortlichen Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt heißt.



Daniel Schubert ist laut Präsidium im Zuge des Förderverfahrens für Ämter ab der 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) mit der Leitung der Dienststelle in Poing beauftragt worden. Wer nach den sechs Monaten als ständiger Chef installiert wird, steht noch nicht fest.

Polizeioberkommissar Daniel Schubert war bisher hauptsächlich bei den geschlossenen Einheiten des Polizeipräsidiums München zu Hause. Er begann seine Polizeikarriere mit Abschluss seiner Ausbildung im Jahr 2006 bei der Bereitschaftspolizei in München. 2017 qualifizierte er sich für das Studium der 3. Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst), heißt es in der Pressemitteilung.



Poing: Leitungsaufgabe als Teil der Qualifizierung auf gehobener Ebene

Schubert begann 2021 das Sichtungsverfahren für den Aufstieg in die nächsthöhere Qualifikationsebene. Beim Polizeipräsidium München sammelte er Erfahrungen in der Planung und Durchführung von Großeinsätzen als Dienstgruppenleiter sowie bei der Kriminalpolizei München im Fachkommissariat für Bandendelikte, in der Einbruchs- und Kfz-Kriminalität, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. „Die nun begonnene Führungsbewährung bei der Polizeiinspektion Poing ist für Schubert nicht nur die Chance, seine Führungsqualitäten weiter auszubauen, sondern auch die Erfüllung eines großen Wunsches seit seiner Zeit als Polizeipraktikant“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



In den vergangenen Tagen habe sich Schubert bereits bei den benachbarten Dienststellen vorgestellt, er freue sich außerdem besonders auf die Zusammenarbeit mit den vielen Netzwerkpartnern im Bereich der öffentlichen Sicherheit in der Region.



Daniel Schubert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Freizeit verbringt er laut Polizeipräsidium beim Crossfit oder als ehrenamtlicher Jugendfußballtrainer einer U8-Mannschaft im Herzen von München.



Polizeioberrat Helmut Hintereder wird Ende Februar mit einem Festakt des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

