Präventionsteam als erste Ansprechpartner

Prävention: Poings Pfarrei St. Michael hat eigenes Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt erstellt

Von: Armin Rösl

Der Wetterhahn auf der Spitze von Poings Pfarrkirche Sel. Rupert Mayer. © Johannes Dziemballa

Poings katholische Pfarrei St. Michael hat jetzt ein eigenes Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Mit Verhaltensregeln und Tipps.

Poing – Unabhängig vom Bekanntwerden der Missbrauchsfälle durch den früheren Pfarrer Alfons L. (von 1969 bis 1997, verstorben im Jahr 2017) hat Poings katholische Pfarrei St. Michael in den vergangenen Monaten ein „Institutionelles Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen der Pfarrei St. Michael Poing“ erstellt. Dieses ist jetzt als Broschüre bzw. auf der Internetseite der Pfarrei veröffentlicht. Das Konzept erstellt haben Pfarrer Philipp Werner, der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung sowie das Präventionsteam der Pfarrei, das von Anna Fricke und Markus Strasser gebildet wird. „Es ist gut und wichtig, dass wir jetzt dieses Schutzkonzept haben“, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Zörnweg.

Poing: 23 Seiten Konzept

„Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem“, steht im Vorwort des Präventionskonzepts, das von Pfarrer Werner, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Zörnweg, von Fricke und Strasser sowie von Kirchenpfleger Werner Lawes unterzeichnet ist. Die beiden ersten Sätze in deren Vorwort lauten: „Wenige Dinge beschädigen das zwischenmenschliche Vertrauen und die Glaubwürdigkeit einer Gemeinschaft mehr, als das Vorkommen oder Dulden von sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Das gilt besonders bei Übergriffen gegenüber Kindern oder Schutzbedürftigen.“



Im Konzept gibt es grundsätzliche Hinweise und Regeln zur Prävention gegen sexuellen Missbrauch sowie einen Verhaltenskodex für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei. Außerdem sind Verhaltensregeln beschrieben für das Leiten von Gruppen (z. B. Ministranten und Pfadfinder), für Musik- und Theaterproben sowie für Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen. Des Weiteren gilt das Schutzkonzept für die beiden katholischen Kindergärten in der Gemeinde Poing.



Präventionsteam als erste Ansprechpartner

Als erster Ansprechpartner für Verdachtsfälle steht das eigens hierfür ins Leben gerufene Präventionsteam der Pfarrei St. Michael zur Verfügung. Hinweise und Gespräche werden vertraulich behandelt. Anna Fricke und Markus Strasser können per E-Mail kontaktiert werden: praevention@pfarrei-poing.de.



Im Verhaltenskodex sind für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allgemeine Grundsätze festgehalten. Zwei Beispiele:



1. „Wir verpflichten uns, achtsam miteinander umzugehen, d. h. wir haben ein waches Auge auf das Wohl der uns anvertrauten Menschen und untereinander. Dazu gehört der Schutz vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Gewalt sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Diskriminierungen aller Art. Wir achten aufeinander, lassen Dinge nicht einfach geschehen oder schauen gar weg.“

2. „Sind Aktivitäten in unserer Pfarrei mit Spielen und Sport verbunden, nehmen wir individuelle Grenzempfindungen ernst und achten darauf, dass die uns anvertrauten Personen auch untereinander diese Grenzen respektieren.“

Ebenfalls im Verhaltenskodex geregelt ist der Umgang mit Fotos, Videos und Social Media. Zu Letzterem steht in den Regeln unter anderem: „Bei Freundschaften via Facebook, Instagram und weiteren Plattformen zwischen Betreuungsperson und Schutzbefohlenem muss das besondere Verhältnis zwischen Betreuungsperson und Betreutem gewahrt bleiben. Wir teilen keine ,Geheimnisse’ mit Schutzbefohlenen, erst recht nicht in Chats, per E-Mail oder anderen Formen digitaler Kommunikation.“

Des Weiteren sind im Präventionskonzept unter der Überschrift „Handlungsleitfaden“ mehrere Empfehlungen aufgelistet, wie bei einem Verdacht oder Hinweis auf sexuellen Übergriff reagiert werden soll. Außerdem hat das Präventionsteam „Mini-Verhaltensregeln für unsere Jugendlichen“ und „Leitungsgrundsätze für Freizeiten mit Jugendlichen“ erarbeitet und ins Konzept aufgenommen.



Am Ende der 23-seitigen Broschüre sind „Weitere Ansprechpartner“ aufgelistet mit den jeweiligen Kontaktdaten, wie die Telefonseelsorge, der Frauennotruf, das Kinderschutzzentrum, das „SeeleFon“ sowie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und die ebenfalls bundesweit aktive Deutsche DepressionsLiga e.V.

Das Konzept steht auf www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-michael-poing

