Preisstabile und unabhängige Fernwärme: Was das Bayernwerk für die Geothermie in Poing plant

Von: Armin Rösl

Das Heizwerk in Poing wird vom Bayernwerk betrieben. © Armin Rösl

Die Fernwärme in Poing soll „harmonisiert“ werden: So drückt es das Bayernwerk aus. Die Geothermie in Poing gilt als Vorbildprojekt, es soll preisstabiler und unabhängiger werden.

Poing – Die Energiepreissteigerung spüren selbst Fernwärmekunden in Poing – auch wenn manche auf den ersten Blick der Meinung sein mögen, Geothermie habe nichts mit Erdgas und Co. zu tun. Hat es doch, schon immer. Warum und wie die Bayernwerk Natur GmbH mit ihrer Geothermieanlage in Poing komplett unabhängig und CO2-neutral werden möchte, erläuterte Vertriebsleiter und Prokurist Robert Budde am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderates Poing. Mit Formeln und der Darstellung, dass der Fernwärmepreis sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, von denen beispielsweise der Anteil von fossilen Energieträgern wie Erdgas und Strom nicht vom Unternehmen beeinflusst werden, zeigte er das komplexe Preismodell für Poing auf.



Poing: Fernwärmepreis hat sich verdoppelt

Der Arbeitspreis (brutto) war von Januar 2014 bis Mitte 2021 annähernd konstant. Dann aber stiegen der Stromindex und, noch viel mehr, der Erdgasindex erheblich an, was in Summe im Laufe des Jahres zu einer Verdoppelung des Preises geführt habe, so Budde. In Zahlen: Am 1. Juli 2021 betrug der Brutto-Arbeitspreis 75,32 Euro für die Megawattstunde Fernwärme, seit 1. Juli liegt er bei 148,13 Euro.



Um diesen dauerhaft zu verringern und um unabhängiger vom Markt zu werden, wolle die Bayernwerk Natur GmbH den Technologiemix der Fernwärme verbessern. Aktuell setzt sich dieser zusammen aus 80 Prozent Geothermie-Anteil, 19 Prozent Wärmeerzeugung durch Gaskessel und 1 Prozent durch Blockheizkraftwerk im Heizwerk an der Gruber Straße. Künftig soll der Geothermie-Anteil bei weiter steigenden Wärmeverbräuchen durch zusätzliche Kunden bei höchstmöglichen 81 Prozent liegen; die 20 Prozent, die durch Erdgas zugeheizt werden, sollen zum Großteil durch eine Großwärmepumpe ersetzt werden (12 Prozent), bleiben 7 Prozent für Blockheizkraftwerk/Kessel. Budde kündigte an, dass die Großwärmepumpe bereits in Auftrag gegeben und für 2023 geplant sei. Um in Zukunft beim Strom für den Betrieb der Geothermie-Anlage unabhängig und CO2-frei zu werden, werde das Bayernwerk bereits voraussichtlich Ende diesen Jahres eine große Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen.



Poing: Bayernwerk plant mehr Unabhängigkeit von externem Gas und Strom

All diese Maßnahmen nennt der Vertriebsleiter „das Preismodell Poing harmonisieren“, um den Preis stabil halten zu können. Das beinhalte die Erhöhung der Festpreiskomponente von 25 auf 50 Prozent durch einen verbesserten Kostenmix. Würde dieser nicht erfolgen und alles bleiben, wie gehabt, würde sich der Fernwärmepreis bei weiter steigenden Gas- und Strompreisen für den Kunden deutlich erhöhen, erläuterte Budde. Mit Anpassung, so die Berechnung der Bayernwerk Natur GmbH, beträgt der Arbeitspreis 86,04 Euro/Megawattstunde. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es laut Unternehmen 76,16 Euro.

Am Ende seiner Präsentation, die rein informativ und ohne Beschlussfassung im Bauausschuss vorgestellt wurde, zählte Robert Budde als Vorteile auf: langfristige Stabilisierung des Arbeitspreises; überwiegende Entkopplung von fossilen Energieträgern; künftig nur noch einmalige Preisanpassung im Jahr statt alle drei Monate; anteilige Entkoppelung vom Strommarkt durch selbst erzeugten Strom mittels Photovoltaikanlage.



Bis zu 80 Prozent von Poing könnten ans Netz angeschlossen werden

Für die Poinger Geothermie, die komplett vom Bayernwerk betrieben und vermarktet wird, habe das Unternehmen bislang 54 Millionen Euro investiert, berichtete Budde. Es gelte als „Vorzeigemodell“, mehrere Kommunen würden sich hierfür interessieren.



Aktuell gibt es in Poing 950 Übergabestationen, was laut Vertriebsleiter in etwa 4000 Bürgerinnen und Bürgern entspricht, die mit Fernwärme versorgt werden. Das Netz hat eine Trassenlänge von insgesamt rund 30 Kilometern. Angeschlossen sind die Wohngebiete W1, W2, W5 (Zauberwinkel), W6 (Seewinkel) und das künftige W7 (Lerchenwinkel) in Poing-Nord sowie fast das gesamte Gewerbegebiet an der Gruber Straße, außerdem die neue Ortsmitte sowie (in den vergangenen Jahren neu hinzugekommen) die Wildparkstraße/Am Hanselbrunn und die Parksiedlung.



Prüfung von Wohngebieten für Fernwärmeanschluss

Derzeit, berichtete Robert Budde in der Ausschusssitzung, gebe es nicht zuletzt aufgrund der Energiekrise mit steigenden Kosten vermehrt Anfragen aus Gebieten in Poing, die nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen sind. Diese würden geprüft hinsichtlich der Machbarkeit und wirtschaftlichen Rentabilität. Beispielsweise die Fischersiedlung (Römerstraße und Nebenstraßen in Poing-Süd) und die Wohngebiete W3 und W4 in Poing-Nord.



Auf die Frage von Bauausschussmitglied und Gemeinderat Daniel Becker (Grüne), ob man ganz Poing mit Fernwärme versorgen und an das Netz anschließen könne, antwortete Budde, dass dies in manchen Bereichen wirtschaftlich nicht machbar sei – weil die baulichen Maßnahmen zu aufwendig und dadurch die Kosten für die Kunden zu hoch werden würden. Seiner Schätzung zufolge könnte man 70 bis 80 Prozent von Poing mit Fernwärme versorgen.

