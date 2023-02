Premiere am 3. Februar: Kunst im Bau im Bauzentrum Poing

Von: Armin Rösl

Die „Lange Nacht der Musterhäuser“ findet am 3. Februar statt. © Bauzentrum Poing

Bei der „Langen Nacht der Musterhäuser“ am 3. Februar können die Besucher nicht nur alle Häuser im Bauzentrum Poing besichtigen, sondern auch Kunst. In 16 Musterhäusern gibt es Ausstellungen.

Grub – Musterhäuser und Kunst werden am Freitag, 3. Februar, im Bauzentrum Poing im Ortsteil Grub zusammengebracht. Bei der „Langen Nacht der Musterhäuser“ stellen 16 Künstlerinnen und Künstler in 16 Ausstellungshäusern ihre Werke aus und stehen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. „Die größte Eigenheimausstellung Bayerns in einen Kunstraum für Poinger Künstler zu verwandeln und so Architektur, Wohnen und Bauen mit lokaler Kunst zusammenbringen“: Diese Idee hatte Poings Bürgermeister Thomas Stark, wie es im Einladungsschreiben und in der dazugehörigen Pressemitteilung heißt.

Poing: Freier Eintritt im Bauzentrum am Freitag

Die „Lange Nacht der Musterhäuser“ am Freitag findet von 16 bis 22 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Hier können sich Interessierte in den rund 60 Musterhäusern über die jeweiligen Firmen und Gebäude informieren. Die Hersteller geben unter anderem Auskunft über Dämmung, Holzbauweise und Energieversorgung der Häuser.



Für die Besucherinnen und Besucher gibt es laut Bauzentrum Begrüßungs-Glühwein und Kinderpunsch. Das Ausstellungsgelände wird mit Fackeln winterlich-romantisch erleuchtet. In manchen Musterhäusern gibt es Snacks und Getränke.

Kuratorin der Ausstellung ist Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel: „„Mit dem Projekt interpretieren wir das Motto „Kunst am Bau“ völlig neu. Durch die Nutzung der Räume in den Musterhäusern als Ausstellungsfläche verwandeln wir die Kunst-Maxime zu Kunst im Bau. So entsteht ein neues aufregendes Spannungsverhältnis zwischen Architektur und Kunst, das sich niemand entgehen lassen sollten.“



Poing: Kuratorin ist Kulturreferentin Birgitta Nagel

Folgende Künstlerinnen und Künstler werden ihre Werke in den Musterhäusern präsentieren: Natalja Herdt (Kulturpreisträgerin 2021 der Gemeinde Poing); von der Künstlergemeinschaft Poinger Galerie: Tamara Suchan, Ulla Schulz, Melanie Kirchlechner, Martin Köbele, Stefanie Kling, Petra Schmitt, Daniela Rudolph, Dr. Jürgen Haupt, Beate Braß, Ilse Niedermeier und Natalia Wiedemann-Sirin; von der Gruppe KunstStoff (auch als Kunstnetzwerk Poing bekannt) Inge Schmidt, Kornelia Boy, Peter Böhm und Norbert Haberkorn.

