Premiere: Gemeinde Poing ehrt gleich acht Personen mit Bürgermedaille

Neujahrsempfang

Beim Neujahrsempfang hat die Gemeinde Poing gleich acht Personen mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Normalerweise sind es immer vier, doch wegen Corona wurden Ehrungen nachgeholt.

Poing – Doppelte Premiere beim Poinger Neujahrsempfang: Weil wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren diese Veranstaltung nicht möglich war, war es am Sonntagnachmittag in der voll besetzten Aula der Anni-Pickert-Schule der erste Neujahrsempfang für den 2020 neu gewählten Bürgermeister Thomas Stark. Und: Weil, ebenfalls wegen Corona, im vergangenen Jahr die Bürgermedaillen nicht persönlich überreicht werden konnten, wurde dies nun nachgeholt. Erstmals wurden nicht vier, sondern acht ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Poing unter der Leitung von Dirigentin Angela Ebmeyer.

Poing: Bürgermeister erinnert an Veranstaltungen

Weil die Ehrungen im Vordergrund stehen sollten, hatte Stark bereits im Vorfeld angekündigt, lediglich eine kurze Neujahrsansprache zu halten. Daran hielt er sich. In seiner Rede erinnerte er insbesondere an Veranstaltungen im vergangenen Jahr, die nach der Corona-Zwangspause endlich wieder möglich gewesen waren. Als Beispiele nannte er das Volksfest, das Straßenfestival, die Marktsonntage, das Maibaumaufstellen in Angelbrechting sowie die Jubiläumsfeiern der SG Poing (50 Jahre), des Skiclubs (50 Jahre), der Freiwilligen Feuerwehr (150 Jahre), des Soldaten- und Kameradschaftsvereins (100 Jahre) und des Imkervereins (125 Jahre). Außerdem dankte er allen Bürgerinnen und Bürgern, die ehrenamtlich tätig sind und insbesondere jenen, die Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen haben bzw. immer noch helfen.

+ Ehrungsquartett 2 mit Bürgermeister Stark (li.): Georgine Waldmann, Erwin Zimmermann (hinten) und das Ehepaar Marianne und Harry Lorenz. © Johannes Dziemballa

Die beiden Pfarrer Philipp Werner (katholisch) und Michael Simonsen (evangelisch) sprachen ebenfalls Neujahrsgrüße, außerdem als Überraschungsgast noch Loris Persuric, Bürgermeister von Porec. In diesem Jahr feiert die Städtefreundschaft zwischen Poing und der kroatischen Stadt im Bezirk Istrien zehnten Geburtstag.



Poing: Auszeichnung für Verdienste um das Allgemeinwohl

Seit 2004 verleiht die Gemeinde Poing (immer auf Beschluss des Gemeinderates) die Bürgermedaille für Menschen, die sich für das Allgemeinwohl engagieren. Bis Sonntag wurden 67 Bürgermedaillen vergeben, jetzt sind acht hinzugekommen. Im Einzelnen:



Georgine Waldmann ist Sporttrainerin mit Leib und Seele, sagte Bürgermeister Stark in seiner Laudatio. „Sie gehört zu den Urgesteinen der SG Poing.“ Ab 1980 war sie für rund vier Jahrzehnte als Trainerin tätig, anfangs für Kindergruppen, später trainierte sie auch Erwachsene in Aerobic, Krafttraining, Bodyworkout und Pilates. Hinzu kamen etwa 25 Jahre Sportstunden an der Volkshochschule sowie Wassergymnastik-Kurse im alten Schulschwimmbad.

+ In der vollbesetzten Schulaula spielte die Musikkapelle Poing. © Johannes Dziemballa

Das Ehepaar Marianne und Harry Lorenz engagiert sich seit seinem Ruhestand beim Ramadama und hat vor einigen Jahren die Initiative „Poinger helfen Poinger Senioren“. Die Einnahmen aus dem Flohmarkt, den das Ehepaar zusammen mit Helferinnen und Helfern regelmäßig beim Poinger Wochenmarkt veranstaltet, sowie andere Spenden kommen hauptsächlich dem Seniorenzentrum bzw. dessen Förderverein zugute.

Gründungsmitglied und Spieler des Kegelclubs Poing sowie später Gründer des Sportkegelklubs (SKK) 98 Poing, dessen Vorsitzender er 20 Jahre war: das ist Erwin Zimmermann. Die Frauenmannschaft des SKK 98 spielt in der 1. Bundesliga und regelmäßig international, unter anderem in der Champions League. Als internationaler Schiedsrichter war Zimmermann sieben Jahre die Nummer 1 der Schiedsrichterweltrangliste im Sportkegeln. „Erwin Zimmermann hat mit seinen herausragenden sportlichen Erfolgen die Gemeinde Poing auch international bekannt gemacht und unzählige Spieler für den Kegelsport begeistern können“, lobte Bürgermeister Thomas Stark.

Poing: Engagement in vielen Bereichen

Seit der Gründung im Jahr 2013 ist Cornelia Gütlich Vorsitzende des Vereins Poinger Kulturtage. Diese finden jährlich statt mit Theater, Ballettaufführungen und Konzerten. Außerdem ist sie seit 2005 im Organisationsteam des Straßenfestivals. Des Weitern war Gütlich von 2016 bis 2022 Gemeinderatsmitglied und sie war Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes. Zudem engagierte sie sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche und im Café des Seniorenzentrums, zählte Bürgermeister Stark in der Laudatio auf. Aus beruflichen Gründen ist Cornelia Gütlich im vergangenen Jahr nach Grafing gezogen. Mit den Poinger Kulturtagen werde sie aber weiterhin das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichern.

Sportlich, politisch und gesellschaftlich über Jahrzehnte aktiv war und ist immer noch Ludwig Berger. Bürgermeister Thomas Stark erinnerte daran, dass Berger ab Mitte der 1970er-Jahre Platz- und Sportwart des Poinger Tennisclubs und „mit tausenden ehrenamtlichen Stunden unter anderem am Bau des jetzigen Vereinsheims und der Tennisanlage beteiligt“ war. Ebenso für den Schützenverein beim Bau des im Feuerwehrhaus integrierten Schützenheims. Berger war außerdem Mit-Organisator der legendären „Poinger Opernbälle“ zur Faschingszeit und ist Gründungsmitglied und Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Poing-Porec. Von 1996 bis 2021 war er für die CSU Mitglied im Gemeinderat und 19 Jahre Fraktionssprecher. 2021 endete seine Zeit im Poinger Kommunalparlament, weil er in sein Elternhaus nach Forstinning zog.

Poing: Seit Jahrzehnten aktiv im Ortsteil Angelbrechting

1984 wurde die Freiwillige Feuerwehr des Ortsteils Angelbrechting als Löschgruppe 4 in die Poinger Feuerwehr eingegliedert. Es gründete sich der Feuerwehrverein Angelbrechting, bei dem Simon Hermann ab 2005 2. Vorsitzender war, seit 2013 ist er dessen 1. Vorsitzender. Schon 1980 begann er mit Teenagerfreunden das öffentliche Angelbrechtinger Sonnwendfeuer zu organisieren. Daraus entstand der Oldtimer-Frühschoppen, an dem mittlerweile jährlich bis zu 500 Fahrzeuge teilnehmen und bei dem laut Bürgermeister Stark etwa 80 Personen mithelfen. „Simon Hermann ist unermüdlich für seine Mitmenschen tätig und fördert das Vereinsleben im Ortsteil Angelbrechting maßgeblich.“

Hans Hoesch war viele Jahre Jugendleiter, Sportleiter und Schützenmeister im Schützenverein Hubertus Poing. Hier half er Anfang der 1990er-Jahre zusammen mit Vereinsmitgliedern ehrenamtlich beim Bau des Feuerwehrhauses. Als Gegenleistung erhielten die Schützen Vereinsräume in dem Gebäude an der Friedensstraße 1. Nachdem 2011 seine Vorstandsarbeit im Schützenverein geendet war, suchte sich Hoesch eine andere ehrenamtliche Tätigkeit: Seit 2012 unterstützte er Manfred Wildner bei der Organisation der Poinger Seniorenwanderungen, seit 2020 führt Hans Hoesch diese Gruppe.

