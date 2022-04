Private Hilfe aus Poing: 2300 Kilometer in 32 Stunden

Von: Armin Rösl

Teilen

Zahlreiche Hilfsgüter haben die beiden Männer aus Poing gesammelt und an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. © Privat

Zwei Poinger haben spontan eine private Hilfsaktion für Kriegsopfer in der Ukraine auf die Beine gestellt. 32 Stunden waren Christian Hamm und Werner Bucher unterwegs.

Poing – Etwa eine Woche, nachdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hatte, war Christian Hamm (39) aus Poing klar: „Ich wollte etwas tun.“ Aus innerem Antrieb heraus den Kriegsopfern helfen, nicht überhastet und ziellos, sondern organisiert und mit Sinn. „Meine erste Idee war, den Kindern in der Ukraine Schokolade zu bringen.“ Dann aber habe er über einen Bekannten Kontakt zu einer Familie an der polnisch-ukrainischen Grenze bekommen und dort nachgefragt, was dringend benötigt werde. Anhand der Liste machte sich Christian Hamm zusammen mit seinem Nachbarn Werner Bucher (41) in Poing auf Spendensuche.



Christian Hamm (li.) und Werner Bucher. © Privat

Der Wirtschaftsingenieur und der Abteilungsleiter bekamen mit Unterstützung von Buchers Frau Anke, die in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet hatte, bald die notwendigen Sachen zusammen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Von Poinger Bürgerinnen und Bürgern unter anderem haltbare Lebensmittel, Verbandsmaterial, Kindernahrung und Kleidung. Von der Pflegestern Seniorenservice gGmbH (die unter anderem das Pointer Seniorenzentrum betreibt) Rollatoren, Gehhilfen und medizinisches Material. Vom Tierbedarfshandel Futterhaus im Seewinkel-Center Tiernahrung; von der Osteuropahilfe nahmen die beiden Männer Decken, Isomatten, Bettwäsche, Handtücher und Schlafsäcke mit, die der Poinger Verein in den vergangenen Tagen als Spenden erhalten hatte.



Außerdem mit an Bord: Windeln für Babys und Senioren, Trinkwasser, Babynahrung und Toilettenpapier. Die Firma Chetra aus Heimstetten übernahm die Kosten für den Leihtransporter, den Diesel sowie für 20 Trinkwasserflaschen.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.



32 Stunden hin und zurück hat die Fahrt (inklusive ein paar Stunden Schlaf) mit dem Transporter gedauert, erzählt Christian Hamm. Insgesamt 2300 Kilometer. „Etwa 200 bis 300 Kilometer vor der polnisch-ukrainischen Grenze sieht man auf den Autobahnen andere Hilfstransporter, mit entsprechenden Aufklebern.“ An der Grenze haben er und Werner Bucher die Waren an die Kontaktperson übergeben zur Weitergabe an ein Krankenhaus und an Familien. „Auf der anderen Seite sieht man die Busse. Die polnische Polizei, die uns und anderen Helfern an der Grenze was zu Essen angeboten hat, berichtete, dass an diesem Grenzübergang täglich etwa 1000 Flüchtlinge die Ukraine verlassen. Vor Kurzem seien es 14 000 pro Tag gewesen, sagten sie“, erzählt Christian Hamm.



Die 32 Stunden seien „sehr spannend“ gewesen, sagt der Poinger rückblickend. Ebenso wie die Tage davor, als er zusammen mit Werner und Anke Bucher Spenden sammelte. Das sei fast noch anstrengender gewesen, erzählt er. Egal, Christian Hamm konnte und wollte nicht anders als: konkret helfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.