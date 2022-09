Problemstelle Baustelle: Erhebliche Behinderungen bei Schulweg in Poing

Von: Armin Rösl

Der Durchgang zwischen Busrondell und Schulzentrum ist gesperrt. © Armin Rösl

Weil der Durchgang zwischen Busrondell an der Gruber Straße und dem Schulzentrum Poing-Nord wegen einer Großbaustelle gesperrt ist, kommt es zu Problemen beim Schulweg.

Poing – Die Baustelle zur Errichtung des neuen Lehrschwimmbads und einer Mensa auf der Südseite der Poinger Anni-Pickert-Schule sorgt seit Schulbeginn frühmorgens für einiges an Chaos und Engstellen. Weil das Busrondell an der Gruber Straße und der dortige direkte Fußweg zum Schulzentrum wegen der Baustelle gesperrt sind, nutzen vor Unterrichtsbeginn hunderte Schülerinnen und Schüler jetzt den Weg über die Fresiengasse bzw. die Kinderland-Kindertagesstätte. Auch jene, die mit dem Schulbus kommen. Der hält, wegen der Sperrung des Rondells, während der Bauphase am Parkplatz am Hanselbrunn. Hinzu kommen einige Eltern, die ihre Kinder per „Elterntaxi“ zur Schule fahren und hierfür statt des Rondells den Kinderland-Parkplatz nutzen, was dort zu Stauungen führt.

Baustelle dauert bis Ende 2024

Dies alles kam am Donnerstagfrüh um 7.30 Uhr bei der jährlichen Schulwegbegehung zur Sprache. Vertreter der Schulleitungen (Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule, Dominik-Brunner-Realschule und Seerosenschule) sowie der Kindertagesstätten an der Fresiengasse und der Seerosenstraße trafen sich mit Vertretern der Gemeinde (darunter Bürgermeister Thomas Stark), der Polizei, der Elternbeiräte und der Schulweghelfer. Berichtet wurde, dass in der Früh große Ströme an Schulkindern über die Ampelkreuzung Marktstraße/Gruber Straße/Blumenstraße in Richtung Schulzentrum gehen – mitunter seien dies an der Kreuzung zu viele auf einmal, die sich dann anschließend durch die Fresiengasse zwängen.

Der Vertreter der Polizeiinspektion Poing regte an, durch die Baustelle am Rondell eine Fußgängerfurt einzurichten, damit die Kinder und Jugendlichen auch hier gehen könnten und die Ströme entzerrt werden. Bürgermeister Stark antwortete, dass dies nach Auskunft der Bau- und Projektleitung nicht möglich sei, weil der Platz für die Baustelle benötigt würde. Weshalb man auch den Bauzaun nicht verschieben könne. Die Bauarbeiten für Schwimmbad und Mensa sollen Ende 2024 abgeschlossen sein.



Appell: Schüler sollen Fußgängerbrücke nutzen

Eine Möglichkeit, zumindest jene Schülerinnen und Schüler, die mit dem Schulbus kommen, umzuleiten, wäre die Fußgängerbrücke beim Sportzentrum, die beim Sportzentrum über die Plieninger Straße führt, sagte Thomas Stark. Ein sicherer Fußweg, der lediglich etwa drei Minuten dauere. Doch die Schüler, so berichteten Lehrer und Elternvertreter, würden von der Schulbushaltestelle am Hanselbrunn aus über die Ampelkreuzung und dann entlang der Gruber Straße Richtung Rondell und dann weiter den Weg in die Blumenstraße und Fresiengasse nehmen. Dort treffen sie auf die Ströme, die aus der Marktstraße bzw. vom S-Bahnhof kommen. Der Bürgermeister regte an, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern gezielt auf den Fußweg über die Brücke hinzuweisen.



Poing: Kita-Mitarbeiterin vor die Füße gespuckt

Apropos Eltern: „Elterntaxis“ gebe es nach wie vor auch in der Seerosenstraße, obwohl diese mittlerweile als „Fahrradstraße“ ausgewiesen ist. Immer wieder komme es zu Konflikten, hieß es vonseiten der Schulen und Kindertagesstätten. Einmal habe ein Elternteil einer Kita-Mitarbeiterin, die auf den Umstand, dass man hier nicht parken dürfe (zumal dort auch Lehrer- bzw. Mitarbeiterparkplätze gekennzeichnet sind), verächtlich vor die Füße gespuckt.

