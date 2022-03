Holocaust-Vergleich: Poinger Corona-Leugner wegen Volksverhetzung verurteilt

Von: Josef Ametsbichler

Seit dem 15. Mai 2020 findet am Poinger S-Bahnhof jeden Donnerstag eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. © Stefan Roßmann

Ein Vergleich der Situation von Impfgegnern und „jüdischen Mischlingen“ im Dritten Reich hat einem Poinger Corona-Leugner (54) eine Verurteilung wegen Volksverhetzung eingebracht.

Poing/Ebersberg – Wer die Grenzen des Sagbaren zwischen Geschmacklosigkeit und Straftat auslotet, sollte besser recherchieren, als es ein 54-Jähriger aus Poing getan hat. Dort finden donnerstäglich Demos von Corona-Maßnahmengegnern statt. Auf einer solchen hatte der Mann Vergleiche zwischen der Behandlung Ungeimpfter und der Judenverfolgung im Nationalsozialismus gezogen. Deshalb blüht ihm eine Geldstrafe über 4000 Euro wegen Volksverhetzung.

Als Impfgegner „...wie ein Mischling zweiten Grades, der kein Geltungsjude ist“

„Man fühlt sich im Dritten Reich, wie ein Mischling zweiten Grades, der kein Geltungsjude ist“, tönte die Stimme des Angeklagten am Dienstag im Gerichtssaal: Amtsrichterin Vera Hörauf spielte die entsprechende Aufzeichnung aus dem Januar 2021 ab. Damals hatte der Vorfall in Poing für Empörung gesorgt. Bürgermeister Thomas Stark verurteilte die Äußerungen. Bei einer Gegendemo wenige Tage später gingen rund 200 Menschen auf die Straße. Nun die juristische Aufarbeitung. Öffentliche Verharmlosung der Naziverbrechen ist eine Straftat.

Am 4. Februar 2021 haben in Poing rund 200 Menschen gegen rechte Hetze und Rassismus demonstriert – als Reaktion auf Aussagen bei der Anti-Corona-Demo. © Stefan Roßmann

Es fehlte: der Angeklagte, der in der Poinger Corona-Leugner-Szene bis heute eine aktive Rolle spielt – für seine „Satirerede“ in einschlägigen Chats sogar teils gefeiert wurde. Er ließ sich durch seinen Verteidiger vertreten und verpasste so die historische Einordnung seines Satzes.

Führender Historiker: Vergleich mit „massiv rassistisch und antisemitsch verfolgter Gruppe“

Professor Frank Bajohr, wissenschaftlicher Leiter des Münchner Zentrums für Holocaust-Studien war als Gutachter geladen. „Die Mischlinge 2. Grades (Menschen mit einem jüdischen Großelternteil, zur Nazizeit auch „Vierteljuden“ genannt, Anm. d. Red.) waren im Dritten Reich eine massiv rassistisch und antisemitisch verfolgte Gruppe“, erläuterte der Historiker.

So seien sie nicht nur bei der Berufswahl Beschränkungen unterlegen, sondern durften auch keine NSDAP-Mitglieder und nicht untereinander heiraten, um eine „Durchsetzung des Volkskörpers mit jüdischem Blut“ zu verhindern. Sie hätten in Angst davor gelebt, doch noch Opfer der „Endlösung“ zu werden. Mehr noch, in den Ostgebieten seien sie gleich den „Volljuden“, so der Nazi-Sprech, Massentötungen zum Opfer gefallen.

Verteidiger nennt Äußerungen „jenseits jeglichen Anstands“ - und plädiert auf Freispruch

Sein Verteidiger Udo Reissner räumte ein, dass die Äußerungen seines Mandanten „völlig unangebracht und jenseits jeglichen Anstands“ gewesen seien – im Weiteren ging es bei der Rede vor den Poinger Maßnahmengegnern etwa noch darum, dass sich Kinder wie das verfolgte und ermordete Mädchen Anne Frank fühlten, auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München war Ziel eines Seitenhiebs.

Verteidigungsstrategie: Unwissenheit

Auf Freispruch plädierte der Anwalt trotzdem: „Er sagt, er habe es nicht gewusst“, sagte er über seinen Mandanten. Bei einer Internet-Recherche zu seiner Rede sei er zwar auf Einschränkungen für Mischlinge 2. Grades bei Berufsausübung und öffentlicher Teilhabe gestoßen, nicht aber auf die vom Historiker vorgebrachten Heiratshindernisse, die ihre Fortpflanzung verhindern sollten – und erst recht nicht auf ihre Ermordung in den Ostgebieten des Dritten Reichs. Schon dass ein Gutachter geladen sei, zeige, dass es sich dabei um Spezialwissen handle.

Richterin mit Schuldspruch - Verteidiger kündigt Rechtsmittel an

Nach etwas Hin und Her begegnete Richterin Vera Hörauf dieser Argumentation, indem sie zwei Wikipedia-Artikel (Jüdischer Mischling, Geltungsjude) zu den vom Angeklagten gebrauchten Begriffen zitierte. Die Online-Enzyklopädie sei zwar nicht Maß aller Dinge, doch „innerhalb von einer Minute“ habe dem Mann beim Lesen halbwegs seriöser Quellen klar werden müssen, zu welchen Äußerungen er sich da versteigt. Sie sprach den Poinger schuldig. Sein Verteidiger kündigt an, Rechtsmittel einzulegen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.