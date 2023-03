Ramadama in Poing: Bürger sammeln mehr als eine Tonne Müll

Aufräumaktion

Beim Ramadama in Poing haben knapp 180 freiwillige Helferinnen und Helfer über eine Tonne Müll gesammelt. Danach gab‘s Brotzeit.

Poing - Viele Flaschen, Glasscherben, Pappbecher, Massen an Zigarettenkippen und -schachteln, Holz- und Metallteile, loses Papier und Verpackungen aus Plastik, jede Menge Folienteile: Das ist eine Auswahl der Abfälle, die beim Ramadama am Samstagvormittag in Poing gesammelt worden sind. Darunter auch eher ungewöhnliche Funde wie einige aufgebrochene Fahrradschlösser, ein Klappstuhl, ein Stemmeisen und ein total verrosteter Kotflügel. Insgesamt kam über eine Tonne Müll zusammen, bilanzierte Bürgermeister Thomas Stark am Montag.

176 Bürgerinnen und Bürger, davon knapp ein Drittel Kinder, hatten sich für die Frühjahrs-Aufräumaktion angemeldet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in mehrere Gruppen aufgeteilt, die in über 20 vorab vom Baubetriebshof festgelegten Gebieten sauber machten. Darunter auch der Bergfeldsee, aus dem Taucher des Vereins AquaFit Müll herausholten. Nach getaner Arbeit spendierte die Gemeinde allen Teilnehmern eine Brotzeit im Baubetriebshof.

