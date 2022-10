Rathaus Poing wird saniert: Willkommen an der Container-Pforte!

Von: Armin Rösl

Rathaus-Mitarbeiterin Mandy Arrontes-Kühn begrüßt an der Pforte. © Johannes Dziemballa

Wer ins Rathaus Poing will, muss in nächster Zeit den Seiteneingang benutzen. Und zuvor an der Pforte vorbei, die in einem Container untergebracht ist. Das Rathaus wird saniert.

Poing – Die Pforte des Poinger Rathauses ist jetzt in einem Container gegenüber: Mitarbeiterin Mandy Arrontes-Kühn begrüßt dort all jene, die zur Verwaltung wollen. Wie es dazu kommt? Nachdem die oberen Stockwerke abgeschlossen sind, hat die Sanierung des Rathauses nun das Erdgeschoss erreicht. Wo sich normalerweise unter anderem die Pforte befindet. Für die nächsten zehn bis zwölf Monate werde im unteren Teil des Erdgeschosses gearbeitet, teilen Bürgermeister Thomas Stark und Rathaus-Geschäftsleiterin Muriel Brodbeck mit. Das Bürgerbüro, das sich im oberen Teil befindet, sei davon nicht betroffen und nach wie vor am gewohnten Standort erreichbar. Nur nicht über den Haupteingang, weil dieser während der Sanierungsarbeiten ebenfalls zu ist, sondern über den Seiteneingang.



Auf Anfrage unserer Zeitung zählen Stark und Brodbeck auf, was im Erdgeschoss des Rathauses getan wird:

• Herrichten der Räumlichkeiten, in die dann später das Bürgerbüro, Standesamt und Sozialamt ziehen inklusive baulich barrierefreiem Zugang und Umsetzung der datenschutzrechtlichen Belange;

• Erneuerung Beleuchtung;

• Erneuerung Heizung;

• Erneuerung Elektro- und Datenverkabelung;

• Ertüchtigung Brandschutz;

• Umbau Pforte;

• Erneuerung Eingangsfassade;

• Erweiterung Schließanlage.

Für Termine, bei denen ein barrierefreier Zugang erforderlich ist, bittet das Rathaus vorab um Terminvereinbarung, damit ein entsprechender Beratungsraum reserviert werden könne.



Die Pforte ist jetzt in einem Container am Gebäude gegenüber des Rathauses untergebracht. © Johannes Dziemballa

Öffnungszeiten

Das Rathaus Poing hat in der Sanierungsphase wie gehabt geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstagnachmittag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden, unter Telefon (08121) 9794-0. Die Kontaktdaten der einzelnen Ämter/Abteilungen stehen auf www.poing.de.

