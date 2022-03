Realschule Poing läuft für die Ukraine - 78 private Unterkünfte gemeldet

Von: Armin Rösl

Viele Schüler und Lehrer der Realschule Poing sind am Freitagmittag für die Ukraine gelaufen. © Johannes Dziemballa

In Poing sind aktuell 78 private Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet worden - 102 Plätze sind belegt. Am Freitag fand ein weiterer Spendenlauf statt.

Poing - Nach der Grundschule am Bergfeld am Mittwochvormittag hat am Freitag die Dominik-Brunner-Realschule Poing zusammen mit dem Elternbeirat einen Spendenlauf veranstaltet und durchgeführt. Im Sportzentrum liefen ab 13.30 Uhr viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer so viele Runden wie möglich, um so viel Geld wie möglich für die Ukraine-Hilfe zusammenzubringen.

In Poing sind im Zuge der Ukraine-Hilfe aktuell 78 private Unterkünfte gemeldet worden. Mit insgesamt 115 freien und 102 bereits mit Flüchtlingen belegten Plätzen. Das gab Bürgermeister Thomas Stark in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Feuerwehrhaus bekannt. Daneben habe die Gemeinde Poing ihre eigenen Obdachlosenunterkünfte mit zwölf aus der Ukraine geflohenen Personen belegt.

Des Weiteren teilte Stark mit, dass auf das von der Gemeinde eingerichtete Spendenkonto bis dato etwa 20.000 Euro eingegangen seien. Das Geld werde in Abstimmung mit dem Poinger Verein OstEuropaHilfe verwendet. Die Gemeinderatsmitglieder spendeten auf Vorschlag von Stark das Sitzungsgeld von Donnerstag ebenfalls für die Ukraine-Hilfe.

